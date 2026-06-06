서인영, '워터밤' 가려고 비키니까지 샀는데.."연락 전혀 없어, 비비한테 팔아야"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 서인영이 워터밤 출연에 대한 기대감을 드러냈지만, 아직까지 섭외 연락을 받지 못했다고 털어놨다.

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4일 서인영의 유튜브 채널에는 '서인영이 아침부터 리얼로 사용하는 찐템들 싹다공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 서인영의 PD는 "워터밤에서 연락이 없다는 소문이"라며 관련 이야기를 꺼냈고, 이에 서인영은 "(연락이) 전혀 없다"라고 답하며 아쉬운 마음을 전했다.

앞서 워터밤을 위해 다양한 의상을 미리 준비해뒀던 서인영은 "큰일났다. 저 옷들 다시 길거리에서 팔 거다"라며 속상한 반응을 보였다.

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이어 그는 "그게 아니면 워터밤에 가는 가수분한테 팔거다. 비비 요즘 괜찮던데"라며 최근 활발히 활동 중인 가수 비비를 언급했다. 그러면서 "비비에게 팔면 되겠다. 비비야 연락줘라. 워터밤 의상 다 주겠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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최근 서인영은 미국 여행 중 직접 공수한 '코첼라 스타일' 의상들을 공개하며 워터밤 출연에 대한 기대감을 드러낸 바 있다.

서인영은 비키니 톱 스타일 상의를 소개하며 "워터밤 가려고 산거다. 워터밤 불러달라. 불러주지도 않는데 준비를 했다"고 러브콜을 보냈다. 이어 망사 스타일 의상을 꺼내 보이며 "이 옷 워터밤에 딱이지 않냐"며 "그러니까 워터밤에서 나를 불러줘야 한다. 내가 옷이 이렇게 많은데 어디서 입냐"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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또한 서인영은 핑크색 트레이닝복을 입고 춤을 추며 "워터밤 불러만 달라"고 반복해 외치며 축제 무대에 대한 강한 애정을 드러내 눈길을 끌었다.

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jyn2011@sportschosun.com