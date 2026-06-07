유재석, '절친' 이효리 향한 애틋함 "거실서 대화하는데 찡해..'패떴' 시절 생각나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석이 이효리를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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7일 넷플릭스 측은 '숙박객들도 몰랐던 비밀을 공개합니다 | 비하인드 Q&A | 유재석 캠프'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 '유재석 캠프' 멤버들은 각자 가장 기억에 남는 순간을 꼽으며 촬영 비하인드를 전했다.

변우석은 "기억에 남는 장면이라기보다는 우리가 캠프에서 같이 있는 시간을 빨리 보내고 싶지 않아서 그 시간을 너무 소중하게 생각하는 감정이 너무 크게 다가와서 그때가 가장 많이 생각난다"고 회상했다.

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이를 들은 유재석은 "(숙박객들이) 시간이 너무 아쉬워서 눈을 감을 수 없다고 한 게 기억에 남는다"며 공감했다. 이어 "캠프 마지막 날에 숙박객들이 다 갔을 때 텅 비어 있는데 너무 헛헛했다. 오셨던 분들이 어떻게 지내는지 가끔 생각났다"고 말했다.

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또 유재석은 이효리, 이상순 부부가 함께했던 순간도 떠올렸다. 그는 "중간에 효리하고 상순이가 오지 않았냐"며 "특히 효리하고 거실에서 짧게 대화를 나눴던 장면이 기억에 남는다"고 전했다.

과거 SBS 예능 '패밀리가 떴다'에 함께 출연했던 유재석과 이효리는 최근 '유재석 캠프'를 통해 오랜만에 숙박 예능에서 재회했다. 촬영 당시 이효리는 맨얼굴로 유재석과 인사를 나누며 "이른 아침에 얼굴 부은 모습 오랜만이다. 반가운 얼굴이네"라며 웃음을 보였다.

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이를 떠올린 유재석은 "오랜만에 효리하고 있는데 나도 좀 찡했다. 나도 그렇지만 그때는 효리도 젊을 때고, 그때의 효리하고 지금의 효리가 다르니까 그 생각이 많이 났다"고 털어놨다.

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이어 이광수는 "나는 16년 인생에 가장 행복한 순간이었다고 말한 중3 친구가 생각난다"고 말했다. 지예은은 가장 기억에 남는 장면으로 친동생과의 만남을 떠올리며 "너무 충격받았다"고 밝혔다.