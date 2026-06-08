‘나솔’ 24기 광수, 잠실 재선거 요구 집회 깜짝 등장···“들을 때까지 목소리 내야”

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[스포츠조선 조민정 기자] ENA·SBS Plus '나는 솔로' 24기 광수가 재선거 요구 집회 현장에 직접 참석한 모습을 공개해 화제를 모으고 있다.

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최근 일부 인플루언서들이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 재선거를 요구하는 집회 현장을 SNS를 통해 공유중인 가운데 '나는 솔로' 출연자인 24기 광수도 공개적으로 자신의 의견을 밝혔다.

광수는 최근 자신의 SNS에 서울 송파구 잠실 일대에서 열린 재선거 요구 집회 현장 사진과 영상을 게재했다. 공개된 사진에는 많은 인파가 모인 가운데 광수가 집회 참가자들과 함께 현장을 지키고 있는 모습이 담겼다.

광수는 "잠실에서 실질적으로 할 수 있는 일은 이제 없을 수도 있지만 그냥 이곳이 계속 사람들이 모여서 목소리 내는 장소가 되었으면 한다"고 적었다. 이어 "언론과 대통령이 개무시하니까 들을 때까지 모여서 목소리를 내는 장소가 되었으면 좋겠다"고 덧붙였다.

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또 다른 참가자가 촬영한 영상에는 광수가 시위대와 함께 거리를 행진하며 "재선거"를 외치는 모습도 포착됐다.

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한편 24기 광수는 '나는 솔로' 출연 당시 행정고시 출신 기획재정부 사무관으로 소개돼 화제를 모았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com