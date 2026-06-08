[공식] 나홍진 감독 호불호 CG 수정했나..'호프', 7월 15일 극장 개봉 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 제79회 칸국제영화제 문제작으로 등극한 SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)가 내달 15일 극장 개봉을 확정했다.

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매 작품 장르의 경계를 넘는 새로운 이야기에 도전을 거듭해온 나홍진 감독의 신작 '호프'가 오는 7월 15일 개봉을 확정 짓고 관객과 만난다.

올해 칸영화제 경쟁 부문에 초청된 '호프'는 전 세계 200여 개 국가 및 권역에 선판매되는 성과를 거두며 개봉 전부터 뜨거운 관심을 모았다. 특히 월드 프리미어 직후 전 세계 평단으로부터 쏟아지는 호평은 국내 관객들의 기대감을 끌어올리고 있다.

"나홍진 감독은 매 순간 장르의 관습을 비틀면서도 관객이 그 농담을 따라잡을 시간을 한순간도 주지 않는다. 이는 대담하고 도발적이며 확신에 찬 연출이다"(RogerEbert.com), "'호프'는 처음부터 끝까지 질주하는 에너지를 탁월하게 유지하는 작품으로, 그 대담한 완성도만으로도 현기증이 날 정도다"(The Hollywood Report)라는 평가가 이어졌다.

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또한, 강렬한 에너지를 쏟아내는 배우들의 존재감과 몸을 사리지 않는 활약으로 완성된 액션 시퀀스는 "순수한 스펙터클의 관점에서 보자면, '호프'는 조지 밀러의 영화 이후 등장한 미국 액션 영화 대부분을 압도하고, 한물간 것으로 만들어버린다"(Lib?ration)라는 호평을 이끌어냈다.

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시골 마을을 공격한 실체를 쫓는 사람들로 시작해, 마을을 지키기 위한 사투를 거쳐 새로운 관점으로 전환되고 확장되는 이야기를 담은 '호프'. 시작부터 끝나는 순간까지 예측할 수 없는 리듬과 템포로 내달리며 폭발적인 에너지를 발산하는 '호프'는 올 여름 극장에서 즐길 수 있는 시네마틱한 경험의 최고치를 선사할 전망이다.

'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 7월 15일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com