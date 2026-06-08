"깐부 형님이 여기 왜?"…젠슨 황, 전세계 첫 예능 '유퀴즈' 출격

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[스포츠조선 조지영 기자] 젠슨 황 엔디비아 최고경영자(CEO)가 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다.

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오는 10일 저녁 8시 45분에 방송하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 어디서도 쉽게 들을 수 없었던 젠슨 황의 이야기가 펼쳐진다. AI 혁명의 아이콘으로서의 진중한 인사이트뿐 아니라, 치열한 도전으로 자신만의 길을 개척해 온 삶의 이야기까지 담길 예정. 또한 K컬처를 향한 높은 관심과 애정에 이어 예상을 뛰어넘는 유머 감각까지 두루 선보일 전망이다.

방송전부터 공개된 콘텐츠들도 뜨거운 반응을 얻으며 본 방송을 향한 기대감을 끌어올리고 있다. '케이팝 데몬 헌터스'의 주제곡 '골든(Golden)'에 맞춰 춤추고, 케이팝과 화사의 음악을 향한 팬심을 고백한 영상들이 공개 이틀 만에 온라인 총조회수 1100만 뷰를 돌파하며 압도적인 화제성을 입증하고 있는 것. 짧은 영상만으로도 폭발적인 반응을 이끌어낸 만큼, 본 방송에서 펼쳐질 젠슨 황의 활약이 더욱 관심이 집중된다.

녹화 현장에서 젠슨 황은 '유 퀴즈 온 더 블럭' MC 유재석을 향한 극찬을 전했다는 후문이다. 그는 유재석을 'MC 챔피언'이라고 칭하며 현장 분위기를 단숨에 끌어올린 것. 젠슨 황이 유재석에게 이 같은 찬사를 보낸 이유에 궁금증이 모이는 가운데, 두 사람이 보여줄 신선한 케미스트리 역시 이번 방송의 빼놓을 수 없는 관전 포인트로 기대를 모은다.

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'유 퀴즈' 제작진은 "이번 방송은 젠슨 황 특유의 에너지와 솔직함, 그리고 예측 불가해 더 재미있었던 남다른 유머감과 MC 유재석과의 케미스트리까지 어우러진 풍성한 에피소드가 될 것이다"라며 "방송 전부터 뜨거운 반응을 얻고 있는 만큼, 본 방송에서는 그 이상의 재미와 다채로운 이야기들이 모두 공개될 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

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젠슨 황의 세계 첫 예능 토크쇼로 기대를 모으고 있는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 10일 저녁 8시 45분에 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com