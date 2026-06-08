"진짜 왕자♥공주였네" 김환희♥최민우, 술·물도 없이 '빗속 계단'서 3시간 대화..러브스토리 공개

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[스포츠조선 정유나 기자] '조선의 사랑꾼' 김환희♥최민우가 러브스토리를 공개했다.

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8일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 '현실판 디즈니 커플' 김환희♥최민우의 결혼식과 초호화 하객 명단이 공개된다.

이날 지난 5월 결혼한 '뮤지컬 배우 부부' 김환희♥최민우의 낭만 가득한 결혼식이 공개됐다.

두 사람은 3년 전 '디즈니 인 콘서트: Beyond the Magic' 무대를 인연으로 부부의 연을 맺었다.

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최민우는 김환희와의 첫 만남을 떠올리며 "처음 만나게 된 건 콘서트에서 만나게 됐다. 디즈니 노래를 불렀다. 저는 왕자 역할이었고 환희는 공주 역할이었다. 저희 둘 듀엣곡이 가장 많았다"라고 말했다. 이에 김환희는 함께 듀엣 무대를 준비하고 호흡을 맞추는 과정에서 자연스럽게 서로에게 호감을 느끼게 됐다고 전했다.

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이어 최민우는 두 사람의 관계가 가까워지게 된 계기를 언급하며 "결정적인 날이 있었다"라고 밝혔다. 김환희는 당시를 회상하며 "둘이 같이 하던 콘서트는 지방 공연을 했다. 공연 사이 텀이 있을 때 회식을 했다. 갑자기 '누나 우리 밖에 나가서 얘기 좀 하자' 하더라. 비가 오더라. 계단에 우거진 나무가 있더라. 비를 딱 가려주더라. 거기 앉아서 3시간을 있었다. 아침 해 뜰 때까지. 물도 술도 없이"라고 설명했다.

이후 최민우는 연인으로 발전하게 된 순간을 공개했다. 그는 "2주 후 공연 끝나고 데려다준다고 하고 차에 타자마자 얘기했다. 만나자고. 더 이상 더 볼 것도 없고 누나랑 연애하고 싶다고. 좋다고 하길래 연애를 시작하게 됐다"라고 말했다.

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jyn2011@sportschosun.com