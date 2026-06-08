이상미, 500억 재력가·연예인 父 제치고 '♥8살 연하남'과 데이트..달달 스킨십까지

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[스포츠조선 정유나 기자] '조선의 사랑꾼' 이상미가 '조지 클루니 닮은꼴' 8살 연하남 박영동과 데이트를 즐겼다.

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8일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 '전원일기 개똥맘' 이상미가 '조지 클루니 닮은꼴' 8살 연하남 박영동과 애프터 데이트를 하는 모습이 그려졌다.

앞서 개그맨 오지헌의 시니어 모델 출신 아버지, 그리고 매출 500억 원의 돌싱 재력가, 이상형인 할리우드 배우 조지 클루니를 연상케 하는 '8살 연하' 남성과 소개팅을 마친 이상미. 이날 방송에서는 이상미가 연하남 박영동과 피크닉을 즐기는 모습이 공개됐다.

이상미는 연하남 박영동에 대해 "저와 티키타카가 잘 맞는다. 아무래도 젊어서 그런지..그리고 자상해서 깜짝 깜짝 놀라게 한다"고 전해 달달함을 자아냈다.

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두 사람은 만나자마자 손하트를 하며 셀카를 찍고 나란히 걸어가며 다정한 분위기를 자아냈다.

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대화를 나누던 중 오지헌의 아버지에 대한 얘기가 나왔다. 박영동은 "따로 연락하는 소개팅남 있느냐"고 물었고, 이에 이상미는 "알지 않느냐 한분 계시는거"라고 답했다. 이어 박영동은 "두 사람 중 누구와 통화를 많이 하냐"며 기습 질문을 던졌고, 이에 이상미는 "통화는 영동씨하고 오래 한다"고 답해 설렘을 안겼다.

여기에 더해 박영동은 이상미에게 예쁜 머리핀을 선물했다. 이어 박영동은 "오늘 이후에 제가 조금씩 다가가도...다가온다는 느낌이 들면 어떻게 하실 거예요?"라며 연하남의 직진 멘트로 설렘을 자아냈다.

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하지만 이상미는 "대화하면 나보다 연하이지 않느냐"며 박영동이 연하인 부분이 가장 큰 걸림돌이라고 조심스럽게 답했다. 이에 박영동은 "요즘 사람들 연상 연하 그렇게 안 따진다. 저도 그렇다"고 고백했다.

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그러자 이상미는 "연하를 그동안 왜 기피했냐면 제가 집에서 막내기 때문에 결핍된 부분들이 많은데 그걸 아빠나 오빠 같은 사람이 채워줬으면 하는 바람이 있었기 때문이다"고 속내를 털어놨다.

jyn2011@sportschosun.com