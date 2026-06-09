"트라이앵글 떡밥 또 풀렸다"…강동원→엄태구·박지현 '와일드 씽', 연습실 비하인드

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '와일드 씽'이 배우들의 열정과 노력을 담은 비하인드 스틸을 공개했다.

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먼저 연습실에서 구슬땀을 흘리는 배우들의 모습이 시선을 사로잡는다. 편안한 연습복 차림으로 대형을 맞춰보는 트라이앵글 3인방의 모습과 진지하게 랩 연습에 몰두한 폭풍래퍼 상구 역 엄태구의 모습은 완벽한 호흡을 위해 쏟아부은 5개월간의 뜨거운 여정을 짐작하게 한다. 특히 몸을 사리지 않고 고난도 헤드스핀을 연습하는 댄스머신 현우 역 강동원은 "액션 영화 찍을 때처럼 춤 연습을 했다"라는 그의 말처럼 작품을 향한 남다른 열정을 보여준다.

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여기에 화려한 LED 스크린 앞 실루엣만으로 독보적인 존재감을 드러내는 발라드 왕자 성곤 역의 오정세와 무대 위에서 프로페셔널한 면모를 뽐내는 절대매력 도미 역 박지현의 리허설 현장은 무대의 생생한 리얼리티를 한층 더 끌어올리며 과몰입을 유발한다.

이어 SNS를 뜨겁게 달궜던 'Love Is' 뮤직비디오의 촬영 현장은 실제 아이돌의 촬영장을 방불케 하는 청량하고 유쾌한 에너지를 전한다. 옹기종기 모여 모니터링을 하는 배우들의 끈끈한 케미스트리부터 진지한 태도로 모니터링에 집중하는 강동원, 카메라 밖에서는 수줍은 매력을 드러내는 엄태구, 장난기 넘치는 모습의 박지현까지 배우들의 다채로운 면모는 보는 이들의 미소를 자아낸다.

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한편 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 출연했고 '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com