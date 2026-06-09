안선영, 자격증 주관업체 저격 "1분 늦었다고 30만원 시험 못봐"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 안선영이 영어 능력 평가 시험 응시를 위해 시험장을 찾았다가 입실 제한으로 시험을 보지 못한 사연을 털어놨다.

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안선영은 9일 자신의 SNS를 통해 시험 주관 측을 향한 아쉬움을 드러냈다.

그는 "주차장을 못 찾아 일방통행 길을 8바퀴 돌고 겨우 주차하고 왔더니, 9시 시험인데 도착 시간이 오전 8시 50분을 넘었다고 시험도 못 본대"라며 답답한 심경을 전했다.

이어 "하, 시험료가 30만 원인데 사람이 왔는데 안 되냐고 물으니 '그러니까 일찍일찍 다녀야죠'라고 하시더라"라며 당시 상황을 설명했다.

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안선영은 "너무 맞는 말이지만 제가 오늘 시험 때문에 종일 스케줄도 힘들게 다 비우고 왔는데 말이죠"라며 "최소한 주차장 안내 정보라도 좀 넣어주시던가"라고 토로했다.

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특히 시험을 위해 하루 일정을 조정하고 현장을 찾았음에도 응시 기회를 얻지 못한 데 대한 아쉬움을 드러내 안타까움을 자아냈다.

안선영이 응시하려 했던 시험은 IDP가 주관하는 IELTS(아이엘츠) 시험으로 알려졌다. IELTS는 영어의 4개 영역인 Listening(듣기), Reading(읽기), Writing(쓰기), Speaking(말하기)을 종합적으로 평가하는 국제 공인 영어능력시험이다. 주로 영어권 국가 유학과 이민, 취업 등을 준비하는 이들이 응시하는 시험으로 널리 활용되고 있다.

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공식 홈페이지에 따르면 응시자는 오전 8시 15분부터 8시 50분까지 수험번호 및 신분 확인 절차를 거친 뒤 입실해야 한다. 또한 오전 8시 50분 이후에는 시험장 입실이 제한돼 응시가 불가능하다.

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한편 안선영의 사연이 알려진 뒤 온라인에서는 갑론을박이 이어지고 있다. 일부 누리꾼들은 "국제 공인시험인 만큼 규정을 예외 없이 적용하는 것이 맞다", "입실 마감 시간은 사전에 공지된 사항"이라며 시험 주관 측의 입장을 이해한다는 반응을 보였다. 반면 다른 누리꾼들은 "응시자가 현장에 도착했는데 너무 융통성이 없는 것 아니냐", "주차 안내가 부족했다면 개선이 필요해 보인다"며 안선영의 아쉬움에 공감했다.