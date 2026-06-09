"뒷목 잡게 하는 연기"…'참교육' 빌런 '우진엄마' 누구길래..전세계 분노 유발자 등극

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박지연이 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출)에서 역대급 빌런 연기로 화제를 모으고 있다.

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지난 5일 베일을 벗은 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 교권보호국이라는 신선한 소재와 통쾌한 전개로 단숨에 글로벌 시청자를 사로잡았다. 이 가운데 5회에서 역대급 학부모 빌런 '우진 엄마'로 변신한 박지연은 숨 막히는 열연으로 에피소드를 장악하며 화제의 중심에 섰다.

극 중 박지연은 아들을 과잉보호하며 교사에게 악성 민원을 일삼는 극성 학부모의 전형을 선보였다. 학교 참관 수업에서의 예민한 첫 등장부터 교사의 사생활을 감시하고 맘카페에 허위 사실을 유포하는 서늘한 광기까지, 박지연은 인물의 타락 과정을 단계별로 치밀하게 빌드업하며 화면을 압도했다.

사소한 꼬투리를 잡아 밤낮없이 메시지를 보내고, 급기야 담임 교사를 '정서적 아동 학대'로 허위 고소하는 등 브레이크 없는 악행을 저지르는 모습은 보는 이들의 공분을 최고조로 끌어올렸다. 특히 교권보호국 나화진(김무열) 감독관의 역지사지 방식에 맞닥뜨려 이성을 잃고 발악하는 후반부 폭주 장면은 스릴러 영화를 방불케 하는 긴장감을 선사했다.

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그 뿐만 아니라, 박지연은 교권보호국의 강한 압박 속에서도 끝까지 자신의 행동을 정당화하며 맞서던 인물이 극 후반 상처받은 아들의 울음 섞인 고백을 마주하고 무너져 내리는 순간을 밀도 높은 감정 연기로 풀어냈다. 자신이 아이의 웃음소리를 잊고 살았다는 충격과 부끄러움을 담아낸 그녀의 눈빛은 시청자들에게 단순한 분노를 넘어 깊은 사회적 울림과 여운을 남겼다.

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작품 공개 이후 각종 SNS와 커뮤니티에는 "우진 엄마 보다가 진짜 뒷목 잡았다", "연기를 너무 잘해서 소름 돋는다" 등 박지연의 실감 나는 연기에 대한 국내외 시청자들의 폭발적인 대댓글과 피드백이 쏟아지고 있다.

에피소드를 이끄는 완벽한 주역으로서 제 몫을 200% 해낸 박지연의 향후 행보에 기대와 관심이 집중된다.

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채용택·한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 작품이다. 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했고 '정신병동에도 아침이 와요'의 이남규·김다희·문종호 작가가 극본을 썼고 '소년심판' 'Mr. 플랑크톤'의 홍종찬 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com