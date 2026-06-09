[SC리뷰] "임우일 짝사랑만 4년, 17번 퇴짜"…'말자쇼' 김영희, 연애 비법 전수

사진 출처=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '말자쇼' 김영희가 자신만의 연애 비법을 공개했다.

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지난 8일 방송한 KBS2 '말자쇼'는 청춘남녀들을 위한 즉석 소개팅 '말자팅' 특집으로 꾸며졌다.

이날 방송에서는 '늘 퇴짜 맞아 자존감만 떨어진다. 내 짝은 어디에 있는 걸까요?'라는 고민이 등장했고 '말자 할매' 김영희는 자신의 경험담을 바탕으로 사랑에는 용기가 필요하다고 강조했다.

김영희는 "퇴짜를 맞고 연애에 실패해도 자존감이 낮아지는 사람이 있고 자존감을 지키는 사람이 있다"며 "결과적으로 후자가 다음 연애에 성공한다"고 운을 뗐다. 이어 그는 "나도 굉장히 많은 실패가 있었다. 개그우먼이 되고 11년간 연애를 안 했다"며 "그 중 4년은 개그맨 임우일을 짝사랑하며 17번 퇴짜를 맞았다"고 너스레를 떨었다.

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김영희는 데뷔 직후 '개그콘서트'에서 '두분토론'으로 인기를 끌던 시절 친구들과 클럽에 방문한 에피소드도 공개했다. 그는 "부푼 꿈을 안고 클럽에 갔지만 입구에서 직원이 출입을 막았다"며 "너무 수치스러워 돌아가려 했는데 친구가 '얘 몰라요?'라고 따졌고 직원이 '오늘만 넣어드릴게요'라고 해서 들어갈 수 있었다"고 말해 폭소를 자아냈다.

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클럽 안에서도 김영희의 처지는 달라지지 않았다. 그는 "친구들과 달리 나는 자리만 지키고 있었다"며 "너무 오래 앉아 있어 화장실에 가려는데 웨이터 한 명이 나를 붙잡고 '이모 라면 하나만 끓여달라'고 하더라"라고 털어놔 큰 웃음을 안겼다.

김영희는 "그 후로 클럽을 안 간다. 나는 대화를 해야 매력 어필을 할 수 있는 사람"이라며 "우여곡절이 많았지만 주눅 들지 않았다. 나만의 매력을 믿다 보니 현재 남편을 자연스럽게 만났다"고 조언했다.

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이날 '말자팅'에서는 적극적인 미혼 남녀의 직진 고백이 이어졌다. 게스트 김지유를 포함해 총 7쌍의 짝이 탄생해 분위기를 끌어올렸다. 특히 방송 말미에는 용기 있는 27세 남성 관객이 여자친구에게 프러포즈를 건네며 '말자쇼'를 청춘 에너지로 가득 채웠다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 매주 월요일 오후 9시 30분 방송한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com