진기주, 美친 열연으로 '참교육'시켰다..역대급 인생캐 경신

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 진기주가 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출)으로 인생 캐릭터를 경신했다.

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지난 5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 가상의 정부 기관 교권보호국이라는 신선한 설정과 통념을 깨는 개성 넘치는 캐릭터들의 종횡무진 활약을 통해 교육 현장을 회복하려는 속 시원한 이야기를 담은 작품이다.

진기주는 극 중 나화진(김무열)의 특전사 후배이자 교권보호국 소속 감독관 임한림 역을 맡아 극에 활력을 불어넣었다. 임한림은 단정하고 반듯해 보이는 첫인상과는 달리, 누구도 막을 수 없는 거침없는 성격과 돌발 행동으로 모두의 예상을 뒤엎고 놀라움을 자아내는 인물이다. 상식을 뛰어넘는 행동력으로 사건을 해결해 나가는 그녀의 모습은 시청자들에게 신선한 충격과 짜릿한 카타르시스를 동시에 안겨주었다.

특히 진기주는 교육 현장을 지키기 위해서라면 앞뒤 가리지 않고 불도저처럼 돌진하는 임한림 특유의 예측 불가한 면모를 완벽하게 소화해 내며 '진기주의 재발견'이라는 호평을 이끌어냈다. 자칫 과장되거나 작위적으로 보일 수 있는 하이 텐션을 정교한 톤 조절과 단단한 연기 내공으로 표현해 내며 더욱 매력적이고 입체적인 캐릭터를 완성시켰다.

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여기에 임한림이 품고 있는 과거의 사연과 복합적인 감정선 역시 놓치지 않고 섬세하게 그려냈다. 그동안 다수의 작품을 통해 흔들림 없이 입증해 온 세밀한 감정 연기를 십분 발휘하여, 겉으로는 한없이 밝아 보이지만 이면에 감춰진 상처를 시청자들에게 묵직하고 설득력 있게 전달했다.

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이처럼 끓어오르는 에너지와 상처를 억누르는 차분함을 위화감 없이 넘나드는 진기주의 탁월한 완급조절이 캐릭터의 매력을 한층 배가시켰다. 높은 텐션과 깊은 감정 연기를 자유자재로 오가는 진기주의 다채로운 열연이 극의 몰입도를 최고조로 끌어올리며 작품의 완성도를 높이는 데 한몫했다는 평이다.

이번 작품을 통해 한계 없는 연기 스펙트럼을 증명한 진기주는 글로벌 시청자들에게 다시 한번 강렬한 인상을 남겼다. 어떤 장르나 캐릭터도 자신만의 색깔로 소화해 내는 저력을 보여준 만큼, 진기주가 앞으로 이어갈 거침없는 행보와 새로운 변신에 기대가 모이고 있다.

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채용택·한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 작품이다. 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했고 '정신병동에도 아침이 와요'의 이남규·김다희·문종호 작가가 극본을 썼고 '소년심판' 'Mr. 플랑크톤'의 홍종찬 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com