"선생이 학생 때리면 사이다?"...'참교육', 현직 교사들 평가는 달랐다

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[스포츠조선 김준석 기자] 넷플릭스 신작 시리즈 '참교육'이 전 세계 안방극장을 제대로 강타하며 글로벌 신드롬을 일으키고 있다.

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시청자들이 주인공의 거침없는 액션에 "역대급 사이다"라며 환호하고 있는 가운데, 정작 실제 교사들 사이에서는 이 작품을 두고 묘하게 엇갈린 후기가 올라와 화제다.

최근 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'의 교사 게시판을 비롯한 각종 온라인 커뮤니티에는 '참교육' 시청 후기가 잇따라 올라오며 뜨거운 감자로 떠올랐다.

일반 대중이 "속이 다 시원하다"고 열광하는 것과 달리, 현직자들의 평가는 사뭇 달랐던 것.

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먼저 드라마 속 화끈한 해결 방식에 우려를 표한 교사들의 목소리가 눈길을 끈다.

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블라인드의 한 교사는 "비교사들이 착각하는 점은 교사가 애들을 때리고 싶어서 안달 난 줄 안다는 것"이라며 "교사가 정당하게 지도할 수 있게 교권을 달라는 말이지, 체벌을 부활시켜 달라는 뜻이 아니다"라고 짚었다.

또 다른 현직 교사 역시 "가족이 드라마를 보고 '선생님들이 보면 속 시원하겠다'고 하길래 절대 아니라고 했다. 오히려 끔찍하다"며 반전 후기를 전했다.

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그는 "학교가 힘의 논리로 움직이는 건 교육이 아니라 사육"이라며 매운맛 일침을 가하기도 했다. 일부 교사들은 드라마 속 강압적인 묘사에 거부감을 느끼며 개인적으로 낮은 평점을 준 후기를 공유하기도 했다.

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하지만 반대로 드라마의 '사이다 맛'에 깊이 공감한다는 현직자들의 반론도 만만치 않다.

한 교사는 "드라마 속 폭력 방식에는 동의 안 하지만 현실 교실의 뼈아픈 문제를 짚어준 건 사실"이라며 공감표를 던졌다.

또 다른 교사 역시 "학생이 교사를 때려도 제대로 제재하기 힘든 게 요즘 현실"이라며 "공권력이 무너진 교실 질서를 바로잡아 주는 설정에서 솔직히 대리 만족을 느낀다. 그만큼 현장의 무력감이 크다는 뜻 아니겠냐"며 씁쓸한 속내를 털어놨다.

이러한 현직 교사들의 팽팽한 의견 차이 속에서도 작품의 흥행세는 그야말로 거침이 없다.

9일 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면, '참교육'은 지난 8일 기준 넷플릭스 TV쇼 부문 글로벌 3위에 오르며 이틀 연속 세계 탑3 자리를 지켰다.

특히 한국을 비롯해 홍콩, 일본, 싱가포르, 대만 등 무려 총 27개 국가에서 TV쇼 부문 1위를 싹쓸이하며 글로벌 흥행 돌풍을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com