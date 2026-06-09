"이혼했는데 전처와 같이"…'나솔' 돌싱특집, 파격 고백에 3MC 충격

사진제공=SBS Plus, ENA

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[스포츠조선 정빛 기자] 아내와 사별한 싱글대디부터 이혼 후에도 전처와 함께 아이를 만나러 간다는 파격적인 관계까지, '나는 솔로' 32기 돌싱남들이 누구도 예상하지 못한 인생사를 공개한다.

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10일 방송되는 ENA, SBS Plus '나는 SOLO(나는 솔로)'에서는 다섯 번째 돌싱 특집인 32기의 자기소개 시간이 펼쳐진다.

이날 돌싱남녀들은 '솔로나라 32번지'에 입성하게 된 이유와 새로운 사랑을 향한 각오를 밝힌다.

특히 돌싱남들은 사별의 아픔과 싱글대디의 삶, 2세에 대한 간절한 바람 등을 솔직하게 털어놓으며 현장을 숙연하게 만든다.

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먼저 영철은 첫사랑 아내와 사별한 사연을 고백하며 현재 두 자녀를 홀로 키우고 있다고 밝힌다.

사진제공=SBS Plus, ENA

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그는 "두 자녀의 응원으로 이곳에 오게 됐다"고 말한 뒤 "다시 한 번 누군가의 믿음직한 남자가 되어 서로 의지하고 힘이 되고 싶다. 가벼운 마음으로 오지 않았다"고 진정성을 드러낸다. 이어 자신의 직업과 관련된 예상 밖 장기자랑으로 분위기를 단숨에 반전시킨다.

또 다른 돌싱남은 2세를 향한 절실한 마음을 털어놓다 끝내 눈물을 보인다. 그는 "꼭 2세를 갖고 싶다"며 "밤에 누우면 다른 사람들의 아이들은 하루하루 커 가는데, 나는 아직도 아이를 만나지 못했다는 생각이 든다"고 고백한다.

사진제공=SBS Plus, ENA

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갑작스러운 눈물에 돌싱녀들은 "울지 마"라며 따뜻한 위로를 건넨다.

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한 돌싱남의 사연도 모두를 놀라게 한다. 그는 "이혼 후 아이는 부모님이 키워주고 계신데, 전처와 함께 아이를 만나러 가기도 한다"고 밝혀 뜻밖의 반응을 자아낸다.

이를 들은 데프콘, 이이경, 송해나는 "할리우드 스타일 같다"며 놀라움을 감추지 못한다.

사진제공=SBS Plus, ENA

SBS Plsu,ENA '나는 SOLO'는 10일 오후 10시 30분 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com