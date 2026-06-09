박수홍 딸, 광고만 18개 찍더니…직접 계약서 검토하는 귀요미 "계약 진행시켜"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 박수홍의 딸이 계약서를 검토하는 모델 일상을 공개했다.

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8일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에서는 '갑자기 수다쟁이가 된 19개월 아기 재이의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.

19개월에 종소세까지 내며 광고 모델로 활약 중인 재이의 일상이 공개됐다. 재이는 혼자 서류봉투를 들고 다니며 옹알이를 했다. 이에 박수홍은 "재이야. 그러면 이 계약서 좀 봐달라. 모델 계약서인데 좀 봐달라"고 계약서를 내밀었고 재이는 열심히 말을 하며 계약서를 꼼꼼하게 살펴봤다.

새 서류를 주자 새 서류도 열심히 검토한 재이. 박수홍은 "계약 체결할까요? 갈까요?"라고 물었고 재이는 "응"이라고 답해 웃음을 안겼다.

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이어 에어컨 리모컨을 들고 전화를 거는 척 귀에 갖다 댄 재이. 이에 박수홍은 "모델 섭외요? 네 저예요. 당사자입니다 모델. 스케줄 좀 볼게요"라고 상황극을 해 웃음을 더했다.

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다음날, 재이 가족은 광고 촬영을 위해 외출에 나섰다. 할머니는 재이에게 "안전벨트 잘 잠궈"라고 당부했고 할머니를 발견한 재이는 뽀뽀를 날리며 화답했다. 이번 광고는 박수홍과 재이의 동반 촬영 광고. 광고만 18개 찍은 것으로 알려진 재이는 능숙하게 촬영에 임해 프로 모델 면모를 보여줬다

wjlee@sportschosun.com