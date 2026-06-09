윤남노, 빚 6억 쏟아 첫 가게 오픈했는데 "월세 못내 폐업, 내 미래같아 불안"(스튜디오슬램)

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[스포츠조선 김소희 기자] 첫 가게를 오픈한 윤남노 셰프가 장사에 대한 현실적인 고민과 함께 미래에 대한 불안한 속내를 털어놨다.

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지난 8일 유튜브 채널 '스튜디오슬램'에는 "도깨비시장 야호~ 손맛 찾아 방학동 강림한 돼승사자 (열무김치, 열무국수레시피)"라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서 윤남노는 서울 방학동 도깨비시장을 찾아 먹투어를 즐기며 소상공인들의 일상과 현실을 가까이에서 접했다.

이날 윤남노는 한 채소가게를 방문해 즉석에서 비빔국수를 요청하며 현장의 분위기를 이끌었다. 가게 주인은 "식당은 따로 하지 않는다. 요리하는 걸 좋아해서 해주는 것"이라며 자연스럽게 손맛을 선보였다.

이어 직접 만든 열무 비빔국수가 완성되자 윤남노는 음식을 맛보며 "열무 맛이 너무 잘 느껴진다"라며 만족감을 드러냈다. 소박하지만 정성이 담긴 한 그릇에 감탄이 이어졌다.

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이 과정에서 제작진이 "왜 식당을 하지 않고 채소가게를 하시냐"고 묻자, 가게 주인은 과거 식당을 운영했던 경험을 털어놨다. 그는 "원래 등갈비랑 고등어 식당을 했었다"며 "근데 수익도 없는데 요리는 생각보다 너무 바쁘다"고 말했다.

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이어 "엄청 바쁜데 이상하게 물건값을 빼고 나면 돈이 안 남는다. 1만2000원을 팔면 6800원이 들어온다"며 현실적인 수익 구조를 설명했다. 또 "가게 세를 못 내서 다 그만두는 것"이라며 주변에서도 폐업하는 사례가 많다고 전했다.

이를 들은 윤남노 역시 깊은 공감을 표했다. 그는 "저도 장사 처음 시작했는데 주변을 보면 월세를 못 내서 다 그만두더라. 안타깝다"라며 "근데 저게 내가 아니라는 보장도 없다. 왠지 내 미래 같아서 항상 불안하다"고 솔직한 심경을 전해 묵직한 여운을 남겼다.

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앞서 윤남노는 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 억대 빚을 고백했다. 그는 식당 개업을 위해 6억 대출을 받았다고 밝히며 "제 월급은 없다. 대출금 이자가 나가니까"라고 토로한 바 있다.