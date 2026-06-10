박슬기, 2세 딸 폐렴으로 6일 입원..."병원서 뒤척거릴 때마다 전전긍긍"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 박슬기가 둘째 딸의 폐렴 입원으로 힘들었던 일상을 전하며 부모로서 마음을 고백했다.

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박슬기는 10일 자신의 SNS를 통해 둘째 딸이 폐렴으로 인해 입원하게 된 상황을 전했다.

박슬기는 "RSV 바이러스로 폐렴이 왔는데 3일 이상 지속되는 고열과 거센 기침 소리로 입원하게 됐다"라면서 "6일 정도 입원하며 3일씩 남편과 번갈아 간호했다"라고 밝혔다.

이어 그는 아픈 와중에도 잘 먹는 딸의 모습을 지켜보며 기특함과 안도감을 전했다. 그러면서 건강을 회복한 뒤 퇴원해 집에서 다시 활발하게 뛰어노는 딸의 모습도 공유했다.

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박슬기는 "첫째보다는 덜컹 내려앉는 정도가 많이 덜하긴 하다"면서 "그래도 스케줄 중에 연락이 올 때마다 털이 쭈뼛 서는 건 어쩔 수 없다. 입원 중에도 아이 뒤척거릴 때마다 행여 어디 또 잘못된 건 아닐까 전전긍긍하는 것도"라고 털어놨다.

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그러면서 그는 "우리 엄마들 정말 수고 많으셨고 수고 많으시다"라면서 "아픔 가운데 있는 아가들 어서 훌훌 털고 일어나길, 다신 아픔이란 터널에 갇히지 않길 진심으로 기도하겠다"라고 전했다. 그러면서 "걱정해 주신 많은 분들 감사하다"라고 덧붙였다.

한편, 박슬기는 2016년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 박슬기는 과거 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 딸을 공개한 바 있다.

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anjee85@sportschosun.com