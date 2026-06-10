'재혼' 서인영, '꽃값만 1억' 前결혼식 뼈저리게 후회.."무쓸모, 잘 사는 게 중요"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 재혼을 앞두고 과거 초호화 결혼식을 언급했다.

Advertisement

9일 개과천선 서인영' 유튜브 채널에는 '서인영 결혼심경 최초 공개 (오해와 진실, 결혼식)라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 서인영은 올해 말 결혼식을 올린다면서 재혼 소식을 전했다. 그는 "남자친구가 아니었다면 결혼 생각을 안 했을 거다. 소개팅이 들어왔을 때 너무 나가기 싫어서 소개팅 전날 남자친구에게 '내 친구들, 동생 다 있는데 와줄 수 있냐'라고 물었다. 근데 남자친구가 당당하게 오는 모습에 매력을 느꼈다"라며 설?? 첫 만남을 떠올렸다.

그런 가운데 신혼여행 이야기가 나오자 서인영은 "특별히 가야 하나? (결혼식 때) 꽃장식 협찬도 안 할 거다. 그런 게 필요 없다는 걸 뼈저리게 느꼈다"라며 이번엔 허례허식 없이 교회에서 스몰웨딩을 진행할 거라고 강조했다. 서인영은 2023년 전 남편과 결혼식 당시 1억 원에 육박하는 꽃 장식을 해 화제를 모은 바 있다.

Advertisement

서인영은 "난 이제 다 필요 없다. 잘 사는 게 중요하다. 너무 걱정하지 말고 응원해달라"라고 덧붙였다.

Advertisement

한편 서인영은 2023년 일반인 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이후 6세 연상 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 대표 A씨와 재혼을 앞뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com