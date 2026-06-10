문가영과 성시경 조합이라니...신곡 뮤비 현장 '영화같은 비하인드'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 문가영이 가수 성시경의 뮤직비디오 촬영 현장을 공개했다.

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문가영은 9일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진에는 성시경의 신곡 뮤직비디오 촬영 현장이 담겼다.

가장 먼저 눈길을 끈 것은 레드 컬러 가죽 소파 위에 앉아 있는 문가영의 모습. 블랙 의상을 입은 채 카메라를 응시하는 문가영은 무심한 포즈만으로도 화보 같은 분위기를 자아냈다. 이어 또 다른 사진에서는 성시경과 나란히 앉아 모니터링에 집중하는 모습이 포착됐다. 문가영은 노트북 화면을 바라보며 진지한 표정을 짓고 있었고, 옆에는 성시경이 안경을 쓴 채 촬영 장면을 확인하고 있어 눈길을 끌었다.

마지막 사진에는 먹음직스러운 치킨이 담겼다. 문가영은 "뮤비 촬영 내내 오븐에서 갓 꺼낸 향이..."라는 문구를 덧붙이며 촬영장의 유쾌한 분위기를 전했다.

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게시물에는 성시경도 직접 댓글을 남겼다. 성시경은 이모지로 응원의 마음을 전하며 훈훈함을 더했다.

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팬들은 "비하인드마저 영화 같다", "문가영 분위기 미쳤다", "성시경 MV 기대된다", "고막남친과 여신 조합" 등의 반응을 보였다.

한편 문가영은 차기작으로 tvN 새 드라마 '고래별' 출연을 확정지었다. 성시경은 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'으로 시청자들과 만나고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com