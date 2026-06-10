정정아, 생활고 속 母 암 진단→자책.."보험금으로 빚 갚아 다행이라 생각"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 정정아가 생활고, 어머니의 암 투병 당시를 떠올리며 솔직한 심경을 전했다.

Advertisement

10일 '새롭게 하소서' 유튜브 채널에는 '〈고난 사용 설명서〉라는 한 권의 책을 읽은 것 같은 그녀의 인생 스토리'라는 제목의 영상이 공개됐다.

정정아는 뒤늦게 부모님의 빚을 알게 된 순간을 떠올리며 당시 충격을 전했다. 정정아는 "엄마에게 소원이 뭐냐고 물으니 '1000만 원만 있으면 소원이 없겠다'라고 했다. '빚이 5억, 1억 씩 있는건 자존심 상하지 않지만 사람들에게 100만원, 10만원씩 빌린 걸 못 갚고 있는 게 좀 그렇다'라고 하셔서 놀랐다"라고 말했다. 그 후 정정아는 자녀를 어머니에게 맡긴 후 동대문 새벽 시장에 나가 돈을 벌었다고.

설상가상 어린이 집에서는 아들의 상태가 안 좋다는 연락이 왔다고 했다. 정정아는 "검사를 권유하는 연락을 받았다. 아이가 시크하다고만 생각했지 아프다는 생각을 안 했다. 동네 소아과에 갔더니 대놓고 자폐 검사를 받아보라고 했고, 또 다른 병원에서는 지적장애 진단까지 내렸다"라고 떠올렸다.

Advertisement

이 가운데 어머니까지 암 진단을 받으며 상황은 더욱 힘들어졌다. 정정아는 "엄마가 암 판정을 받은 후 보험금을 많이 탔다면서, '그래도 내가 암에 걸려 빚을 갚을 수 있어 다행'이라고 했다. '그런 말씀 하지 말라'는 말을 차마 못했다. 사실 저도 돈이 없으니 다행이라고 생각했다. 그런 자신이 너무 죄송했다"라며 눈물을 쏟았다.

Advertisement

다행히 지난해 빚을 다 청산했고 아들은 발달 지연 완치 판정을 받았다고 전했다. 정정아는 "큰 병원에 갔더니 아들이 자폐는 아니고 발달 지연이 심하게 와서 장애로 갈 수 있다고 했다. 아이 마음을 얻는 게 중요하다며 엄마 말을 들을 수 있게 기다리라고 했다. 밤늦게까지 아이가 원하는 대로 놀아줬고 운동 치료, 언어 치료 등도 받았다"라고 이야기했다.

joyjoy90@sportschosun.com