젠슨황, 이재용·정의선·최태원 회동 비하인드 공개 "가장 친한 사람은.." ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이게은기자] 엔비디아 CEO 젠슨 황이 한국 재계 총수들과의 회동 비하인드와 인생 스토리를 공개한다.

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10일 방송하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 젠슨황, 조회수 2천 2백만 뷰의 주인공인 롤러코스터 남매, 요요로 제2의 전성기를 맞이한 김신영이 출연한다.

젠슨황은 이날 세계 최초 예능에 출연해 눈길을 끈다. 그는 유재석에게 'MC 챔피언'이라는 애칭을 붙여주며 시작부터 유쾌한 케미를 선보인다. 최근 국내 재계 총수들과의 삼겹살 회동으로 화제를 모은 그는 이와 관련한 비하인드는 물론, 시그니처인 가죽 재킷 패션의 탄생 비화까지 거침없이 공개한다. 여기에 K-POP 마니아다운 면모를 드러내며 화사를 향한 팬심부터 직접 선보이는 '골든(Golden)' 댄스까지 예고해 눈길을 끈다.

9살에 미국으로 이민을 떠나 식당에서 설거지를 하던 소년이 시가총액 약 8천조 원 규모의 기업을 이끄는 CEO가 되기까지의 영화 같은 인생 스토리도 공개된다. 젠슨 황은 "무슨 일을 하든 100% 최선을 다해야 한다"는 자신의 철학을 전하는 한편, 대학 시절 아내에게 건넨 '숙제 플러팅' 러브 스토리도 공개한다. 또한 파산까지 30일밖에 남지 않았던 엔비디아의 위기 시절 이야기, 용산 전자상가를 직접 돌며 명함을 건네던 시절 그리고 한국과 함께 성장해 온 특별한 인연까지 들려주며 깊은 울림을 안길 예정이다.

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이날 젠슨 황은 자기님들의 고민 상담에도 나선다. 주식으로 전 재산을 잃었다는 사연부터 AI 시대의 인재상에 대한 질문까지 특유의 통찰력으로 답하며 "실패는 곧 성장", "위대해지려면 고난을 겪어야 한다"는 인생 철학을 전한다. 유재석은 젠슨 황의 명언 폭격에 "형님", "제가 생각하는 추구미"라며 두 손을 덥석 잡고 감탄을 금치 못했다는 후문.

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또한 이재용, 정의선, 최태원 회장 중 가장 친한 사람을 묻는 밸런스 게임부터 박성준 역술가의 관상 분석까지 웃음 가득한 다채로운 토크가 이어질 전망이다. 엔비디아의 조직 문화에 대한 이야기는 물론, 젠슨 황이 직접 전하는 청춘을 향한 진심 어린 조언까지 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다.

한편 젠슨황은 지난 9일 4박 5일 일정을 마친 후 출국했다. 그는 최태원 SK 회장, 구광모 LG 회장, 이해진 네이버 의장 등과 삼겹살 소맥 회동을 가졌고 잠실 야구장 시구, AI 스타트업 간담회, '유퀴즈' 촬영 등 빼곡한 일정을 소화했다.

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joyjoy90@sportschosun.com