'리그 오브 레전드', 올해 처음이자 173번째 챔피언 '로크' 공개

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라이엇 게임즈가 '리그 오브 레전드(LoL)'의 173번째 챔피언 '로크(Locke)'의 세부 정보를 10일 공개했다.

올해 들어 첫 선을 보이는 챔피언인 로크는 악마에 잠식된 단짝 친구 '베인'을 구하기 위해 나선 '잿빛 퇴마사'라는 설정을 바탕으로 만들어졌으며, 적에게 표식을 남기고 유물에 봉인해 처치하는 주문력 기반 중단 공격로 암살자로 설계됐다고 라이엇 게임즈는 전했다.

우선 로크는 높은 기동성과 폭발적인 피해량을 바탕으로 초반 교전에서 강점을 보이는 챔피언이다. 기본 지속 효과 '은빛 말뚝'은 기본 공격 적중 시 적이 잃은 체력에 비례한 추가 마법 피해를 입힌다. 여기에 '의식용 대못(Q)'을 연계하면 적을 둔화시키고 피해량을 더욱 높일 수 있다.

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또 '잿빛 추격(E)'은 경로상의 적에게 마법 피해를 입히며 돌진하는 기술로 추격과 도주 모두에 활용 가능하다. '영혼 점화(W)'는 체력을 소모해 이동 속도를 높이고 일부 체력을 회복하는 스킬로, 공격로 교전이나 포탑 주변 전투에서 유연한 움직임을 지원한다.

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궁극기 '연옥(R)'은 유물을 던져 범위 내 적 챔피언에게 마법 피해와 둔화 효과를 부여한다. 이후 체력이 일정 수준 이하로 떨어진 적을 유물 내부로 끌어들여 즉시 처치할 수 있어 대규모 한타에서 강력한 영향력을 발휘한다.

에드워드 짜오 라이엇 게임즈 선임 게임 프로덕트 매니저는 "로크는 빠른 템포와 호쾌한 액션을 선호하는 이용자들을 위해 제작한 챔피언"이라며 "암살자 챔피언을 선호하는 한국 플레이어들도 재미있게 즐길 수 있을 것"이라고 말했다. 로크는 10일부터 LoL 테스트 서버(PBE)에서 플레이할 수 있으며, 라이브 서버에는 오는 25일 업데이트될 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com