'공무원♥' 곽튜브 똑닮은 子, 남다른 유전자 "생후 76일만 뒤집기 성공"(슈돌)

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[스포츠조선 김소희 기자] 곽튜브의 아들 태산이 남다른 유전자를 자랑한다.

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오늘(10일) 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 625회는 '아빠의 평생 여행메이트'편으로, MC 랄랄과 곽튜브가 함께한다. 이 가운데, 곽튜브와 곽튜브의 절친 류현경이 베이비 사진작가로 변신해 태산의 인생샷 촬영에 나선다.

태산은 튀김과 꿀벌 컨셉을 완벽하게 소화하며 귀여움을 폭발시킨다. 빨간 모자에 노란 감자튀김 옷을 입고 패스트푸드점을 연상케 한 태산은 컨셉이 마음에 드는 듯 앙증맞은 팔과 다리를 흔들며 방긋 미소를 짓는다. 이어 꿀벌로 변신한 태산은 사진을 찍는 걸 아는 듯 얼굴을 번쩍 들어 포즈를 취한다. 심지어 혀를 낼름 내밀며 깜찍한 표정까지 선보여 곽튜브와 류현경은 "태산이 너무 이쁘다"라고 이구동성으로 외치며 폭풍 셔터를 누른다고.

그런가 하면 태산이 떡잎부터 남다른 운동 신경을 뽐내 눈길을 끈다. 생후 76일 만에 터미타임은 물론 뒤집기까지 성공한 것. 태산은 '터미타임 연습장'으로 변신한 곽튜브의 배 위에서 아빠의 얼굴을 바라보며 무려 2분 동안 자세를 유지해 놀라움을 자아낸다. 또한 바닥에서 코어에 힘을 주더니 두 다리를 뒤로 넘기며 뒤집기에 성공한다. 이에 랄랄은 "어머어머 진짜 잘한다. 태산이 빨리 걷겠네"라며 태산의 운동 천재 면모에 감탄한다고.

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앙증맞은 태산튀김부터 꿀벌태산의 모습은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.

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KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com