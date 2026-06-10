게임이 영화관으로…넥슨, '아크 레이더스' 개발 다큐 극장판 상영

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넥슨은 10일 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 게임 '아크 레이더스(ARC Raiders)'의 다큐멘터리 극장판 '아크 레이더스: 탄생의 여정' 사전 예매를 시작했다고 밝혔다.

'아크 레이더스: 탄생의 여정'은 게임의 세계관 구축 과정과 개발 비하인드 스토리, 제작진 인터뷰 등을 담은 다큐멘터리다. 글로벌 누적 판매량 1600만 장을 기록한 '아크 레이더스'가 탄생하기까지의 과정을 따라가며 엠바크 스튜디오의 개발 철학과 제작 뒷이야기를 소개한다.

다큐멘터리는 오는 12일부터 14일까지 사흘간 메가박스 코엑스와 홍대, 수원스타필드, 대구신세계, 서면대한 등 전국 5개 지점에서 특별 상영된다. 예매는 메가박스 애플리케이션과 홈페이지에서 가능하다.

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관람객을 위한 한정 굿즈도 준비했다. 관람 후 매표소에서 티켓을 인증하면 대형 장패드와 스페셜 티켓, '아크 레이더스' 스탠다드 패키지 코드가 포함된 깜짝 쿠폰 등을 받을 수 있다. 상영을 기념한 SNS 이벤트도 진행한다. 11일까지 공식 인스타그램 이벤트 게시물에 기대평을 남기면 추첨을 통해 메가박스 2만원 상품권을 증정한다. 또 12일부터 15일까지 예매 내역이나 현장 티켓, 관람 사진을 해시태그와 함께 게시하면 치킨 기프티콘을 받을 수 있다.

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한편 '아크 레이더스'는 출시 3개월 만에 글로벌 누적 판매량 1600만 장, 최고 동시접속자 수 96만 명을 기록하며 흥행을 이어가고 있다. 현재 넥슨닷컴과 PC방 무료 플레이 서비스를 통해 이용할 수 있으며, PC방에서는 별도 구매 없이 넥슨 계정만으로 게임을 즐길 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com