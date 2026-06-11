"이번이 마지막일지도" 아이오아이, 10주년 콘서트서 '눈물' ('전참시')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 9년 만에 뭉친 걸그룹 아이오아이(임나영, 김청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)의 데뷔 10주년 콘서트 현장이 공개된다.

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오는 13일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 402회에서는 데뷔 10주년을 맞아 기적처럼 다시 뭉친 아이오아이의 특별한 하루가 그려진다. 지난 2016년 오디션 프로그램 '프로듀스 101'을 통해 탄생한 아이오아이는 8개월이란 짧은 활동 기간에도 신인상 수상, 음악방송 1위를 석권하는 등 많은 사랑을 받은 걸그룹. 9년이 흘렀지만, 활동 재개와 동시에 뜨거운 화제를 몰고 다니며 음원차트 1위까지 기록하는 등 변함없는 파급력을 증명했다. 이날 방송에서는 9명의 멤버와 9개의 회사 스태프가 합동, 이 프로젝트가 성사되기까지 고군부투했던 과정 역시 공개될 예정이라 이목을 집중시킨다.

10주년 프로젝트의 피날레인 콘서트 당일, 공연장에 하나둘 모인 멤버들은 오랜만의 아이오아이 콘서트에 설렘을 감추지 못한다. 특히 콘서트 당일 타이틀곡 '갑자기'가 음원차트 1위에 오르며 멤버들의 텐션도 한껏 격앙된 상황. 리허설에서부터 아이오아이 특유의 사랑과 에너지가 폭발한다고. 멤버들은 무대를 향한 긴장과 설렘이 고스란히 느껴지는 '광란 텐션'과 멤버들간 애정 어린 장난으로 열기를 끌어올린다. 또한 10주년 프로젝트의 여정을 함께해온 스탭들도 이에 동참하며 콘서트에 대한 기대를 한층 더한다.

이어 9년 만에 콘서트 무대에 오른 아이오아이와 9년동안 이들을 기다려온 팬들의 특별한 만남이 공개된다. 'Pick Me'부터 '소나기'까지 팬들의 사랑을 받은 곡들 총집합, 완전체로 무대를 선보인다. 이에 팬들은 멤버들의 등장만으로도 울컥하고, 이를 본 멤버들 역시 벅찬 감정을 감추지 못한다고. 특히 멤버 정채연은 백스테이지에서부터 눈물을 보이며 팬들과의 만남에 대한 설렘과 아쉬움을 드러낸다. 기적 같은 재결합 뒤에 이번이 마지막일지도 모른다는 생각에 눈물을 쏟아낸 아이오아이의 진솔한 감정이 집약된 콘서트 현장에 기대가 모인다.

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9년 만에 다시 돌아온 전설의 걸그룹 아이오아이의 데뷔 10주년 콘서트 현장은 오는 13일 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.