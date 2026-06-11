성시경, '스타일리스트 교체하라' 비난에…"차라리 안 멋있어지겠다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 성시경이 과거 자신의 유튜브 콘텐츠 '꾸밀텐데' 공개 후 불거졌던 스타일리스트 교체설과 자질 논란에 대해 직접 입을 열었다.

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성시경은 지난 10일 공개된 유튜브 채널 '성시경'의 대표 콘텐츠 '먹을텐데'를 통해 서울 금호동의 한 홍어 전문점을 찾았다.

식사를 하던 중 자연스럽게 패션 이야기가 나오자 그는 "맛과 패션은 똑같다. 사람마다 취향이 다 다르기 때문에 다양한 의견이 있을 수밖에 없다"고 운을 뗐다.

앞서 성시경은 지난해 스타일 변신 프로젝트 '꾸밀텐데'를 선보인 뒤 일부 네티즌들로부터 "옷을 못 입힌다", "스타일리스트를 바꿔야 하는 것 아니냐"는 반응을 얻으며 뜻밖의 논란에 휩싸인 바 있다.

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당시 성시경은 "멋있어지겠다고 스태프를 바꿔야 한다면 안 멋있어지겠다"며 "스타일리스트나 헤어 담당자 탓이 아니라 아직 살도 쪄 있고, 머리를 만지기 어려운 제 얼굴과 모발의 문제"라고 밝히며 스태프를 적극 감싸 화제를 모았다.

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이날도 그는 당시 상황을 떠올리며 "내가 패션을 잘 몰라서 그때 알게 됐다. 내가 뚱뚱하고 팔다리가 길다 보니 스타일링에 대해 여러 의견이 나올 수밖에 없었던 것 같다"고 웃으며 말했다.

이어 최근 화장품 모델로 발탁되며 2개월 만에 10kg 감량 후 촬영한 화보가 좋은 반응을 얻은 점도 언급했다.

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성시경은 "이번 화보를 보고 싫어하는 사람은 0.5%도 안 되는 것 같더라"며 "'그게 정말 옷 때문일까'라는 생각이 들었다"고 털어놨다.

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그러면서 "살을 빼고 좋은 작가와 작업을 해보니까 옷을 잘 입고 못 입고의 문제가 아니라 결국 모델의 상태가 좋아야 하고, 나머지는 취향의 영역이라는 걸 깨달았다"고 자신의 생각을 전했다.

이와 함께 현장에 동석한 스타일리스트는 "화보가 공개된 뒤 스타일리스트가 바뀌었냐는 말을 많이 들었다"고 밝혔고, 성시경은 "그때나 지금이나 똑같은 스타일리스트"라고 선을 그으며 교체설을 일축했다.

이어 그는 "그렇게 실력 없는 친구가 아니니까 너무 미워하지 말아달라"며 "목소리가 조금 시끄럽긴 하다"고 특유의 농담을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

자신을 향한 비판은 받아들이면서도 스태프를 끝까지 감싸는 성시경의 따뜻한 의리가 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com