드래곤포니, '런 투 런'으로 일본서도 달린다…열도 공략 시동

사진제공=워너 뮤직 재팬

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 드래곤포니(Dragon Pony)가 일본 첫 EP를 발매하며 현지 활동의 포문을 열었다.

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드래곤포니는 지난 10일 각종 음원 플랫폼을 통해 일본 첫 번째 EP '런 투 런'을 발매했다.

이번 일본 EP는 드래곤포니가 워너 뮤직 재팬과 손잡고 일본 시장에 정식 데뷔한 음반이다. 드래곤포니는 열도에도 한층 확장된 록 사운드와 밴드 정체성을 선보이게 됐다.

타이틀곡 '런 투 윈'은 질주감 넘치는 밴드 사운드를 바탕으로 목표를 향해 멈추지 않고 나아가겠다는 메시지를 담은 곡이다.

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멤버들은 성장 과정에서 얻은 경험을 토대로 끊임없이 도전하고 발전하겠다는 의지를 노래했다.

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같은 날 공개된 뮤직비디오에는 드래곤포니 특유의 강렬한 밴드 퍼포먼스와 역동적인 연출이 담겼다. 속도감 있는 화면 구성과 에너지 넘치는 연주 장면이 어우러져 곡의 분위기를 극대화했다.

이번 EP에는 타이틀곡을 비롯해 동료와의 연대감을 그린 '스탠드 투게더', 청춘의 순간을 담아낸 '원 라이트, 원 타임', 연습생 시절 데모곡을 바탕으로 완성한 '브레이크 더 체인', 소중한 이를 향한 마음을 노래한 '룩 백' 등 총 5곡이 수록됐다.

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워너 뮤직 재팬과 함께 일본 활동을 본격 시작한 드래곤포니는 오는 17일 도쿄, 21일 오사카에서 단독 투어 '드래곤포니 2026 런 투 런 재팬 투어'를 개최하며 현지 팬들과 만날 예정이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com