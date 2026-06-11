이상화, 홀터넥 입고 훤히 드러낸 '국대' 등근육...은퇴 7년차에도 놀라운 자기관리

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[스포츠조선 정안지 기자]전 스피드 스케이팅 선수 이상화가 과감한 백리스 패션으로 시선을 사로잡았다/

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이상화는 11일 자신의 SNS에 "Warm & Cozy. 브랜드 감성이 고스란히 느껴지는 특별한 공간에서 좋은 에너지 잔뜩 받고 갑니다! Thanks you for having me"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 이상화는 서울 한남동에 위치한 브랜드 플래그십 스토어를 방문한 모습이다.

이때 이상화의 스타일링에 시선이 쏠렸다. 네이비 컬러의 홀터넥 백리스 톱에 와이드 데님 팬츠를 매치한 그는 세련된 청청 스타일링으로 남다른 패션 감각을 뽐낸 것.

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이 과정에서 운동선수 출신다운 탄탄한 어깨 라인과 군살 없는 등근육이 고스란히 드러나 감탄을 자아냈다. 과감하게 등을 노출한 백리스 디자인에도 건강미 넘치는 몸매와 당당한 포즈가 어우러지며 시선을 단번에 집중시켰다.

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또한 이상화는 아이스크림을 먹는 모습도 공유했다. 이때 수줍은 미소를 지으며 카리스마 넘치는 운동선수의 모습과 달리 또 다른 사랑스러운 매력을 드러내 시선을 끌었다.

한편, 이상화는 2019년 가수 강남과 결혼했다. 스피드스케이팅 선수 은퇴 후 해설 위원, 방송인으로 활동 중이다.

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anjee85@sportschosun.com