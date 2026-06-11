성시경 "멋 없다해도 스타일리스트 안바꿔"...의리 지키더니 결국 일어난 '변화'

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 성시경의 스타일리스트가 달라진 성시경의 패션 감각에 놀라움을 드러냈다.

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성시경의 스타일리스트는 10일 자신의 SNS에 장문의 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 성시경이 서울 금호동의 한 홍어 전문점을 찾은 모습이 담겼다.

네이비 셔츠에 화이트 팬츠를 매치한 성시경은 한 손에 휴대전화를 든 채 골목길을 걷고 있는 모습. 또 식당 안에서는 줄무늬 에스파드류를 신은 채 편안한 자세로 앉아 있는 모습도 공개됐다.

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스타일리스트는 "콘서트 뒤풀이와 '먹을텐데' 촬영까지 마친 뒤라 매우 지친 상태였는데 홍어집에 혼자 작업실에서 입고 나왔다"며 "가는 길에 '큰일 났다' 싶었는데 직접 코디를 완성하고 나타나 깜짝 놀랐다"고 털어놨다. 특히 그는 "드레스룸에 몇 벌을 미리 맞춰놓긴 했지만 셀프로 네이비 셔츠와 화이트 팬츠, 썸머 에스파드류를 매치해 왔다"며 "신발까지 맞춰 신고 와서 놀랐다"고 밝혔다. 이어 "오늘 신발도 잘 신으셨네요"라고 하자 성시경이 "뭔가 이걸 신어야 할 것 같았다"고 답했다며 감탄을 감추지 못했다.

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스타일리스트는 "꾸밀텐데는 의미가 없지 않았다"며 "이제는 관리도 열심히 하고 옷 입는 것도 신경 쓴다. 머리는 아직 어려워하지만 확실히 달라졌다"고 평가했다.

해당 글은 지난해 성시경의 스타일 변신 프로젝트 '꾸밀텐데'를 둘러싼 논란 이후 더욱 눈길을 끌고 있다.

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앞서 일부 누리꾼들은 "스타일리스트를 바꿔야 하는 것 아니냐", "옷을 못 입힌다"며 스타일링을 지적했다. 하지만 성시경은 최근 유튜브 채널 '먹을텐데'를 통해 "멋있어지겠다고 스태프를 바꿔야 한다면 안 멋있어지겠다"며 스타일리스트를 적극 감쌌다. 또 "그때나 지금이나 같은 스타일리스트"라며 교체설을 일축했고 "그렇게 실력 없는 친구가 아니다"라고 의리를 드러냈다.

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한편 성시경은 최근 10kg 감량 후 화보를 공개해 화제를 모았다. 그는 "결국 옷보다 중요한 건 모델의 상태"라며 꾸준한 자기관리의 중요성을 강조한 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com