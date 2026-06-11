김희철, 연애사 셀프 폭로 "나이트에서 만난 누나와 첫 연애" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 슈퍼주니어 김희철이 "첫 연애를 나이트에서 만난 누나였다"면서 연애 토크를 하며 폭주했다.

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11일 JTBC '연애전쟁' 측은 "흔들림 없던 김희철의 아이돌 자아... 탈선 위기!?"라는 제목의 티저 영상을 공개했다.

영상 속 김희철은 "죄송한데 나는 아이돌이라서 연애 이런 거 모른다. 마흔네 살이지만 모른다"라고 능청스럽게 말하며 웃음을 자아냈다.

그러나 이어진 영상에서 김희철은 "첫 연애를 나이트에서 만난 누나랑 했다"라고 셀프 폭로하며 분위기를 반전시켰다.

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이어 "연애하던 누나가 PC방 끊어준 거 행복했다"고 회상하는가 하면, "여자 친구를 보러 갈 생각만 해도 운전대를 잡는 순간부터 설???고 당시의 감정을 솔직하게 털어놨다.

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또한 "'지금 스타킹 녹화 들어간다'고 바쁜 와중에도 어떻게든 문자를 보냈다"며 사랑에 빠졌던 시절의 모습을 생생하게 전해 눈길을 끌었다.

김희철의 폭주하는 연애 토크에 이효리는 "전 여자 친구가 어떤 그룹의 리더였나보다"라면서 "오늘 잘 됐다. 오늘 싹 벗겨서 구설수 만들어 드리겠다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com