유키스 일라이, 지연수 이혼 6년만 재혼 발표 "힘든 시기 극복하게 해준 사람"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 유키스 일라이가 재혼 소식을 전했다.

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일라이는 11일 자신의 개인 계정에 "지난 5년은 제 인생에서 가장 어려운 시기와 변화의 시기가었습니다. 그들은 기복과 어려움, 어려운 교훈, 개인적인 성장, 그리고 다른 관점에서 삶을 보게 만든 순간들로 가득 차 있었습니다. 그 과정에서 저는 멋진 여성과 만나게 되어 축복받았습니다"라고 밝혔다.

이어 "그가 제 삶에 이해, 행복, 그리고 평화를 가져다 주었습니다. 그의 인내와 지지가 저를 가장 힘든 시기를 극복하게 해주었고, 좋은 순간들을 더욱 의미 있게 만들었습니다. 저는 제 인생의 나머지 시간을 함께 나누는 사람을 찾게 되어 감사합니다. 저는 이 새로운 장을 함께 시작할 수 있어 매우 운이 좋다고 생각합니다. 그리고 미래에 우리에게 어떤 일이 있을지 기대하고 있습니다"라고 전했다.

또 "저는 제가 배운 모든 것, 그의 길이 저를 어디로 이끌었는지, 그리고 이 새로운 장을 함께 시작할 수 있는 기회를 감사드립니다. 제가 어려운 시기를 겪었던 동안 저를 지지해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 당신의 친절과 지지, 그리고 격려는 모든 것에 대해 저는 깊이 감사드립니다. 제가 이 새로운 장을 시작할 때, 여러분의 사랑, 지지, 격려가 저에게 큰 힘이 됐습니다. 감사합니다"라고 덧붙였다.

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일라이는 2008년 유키스 멤버로 데뷔, 2014년 11세 연상의 레이싱 모델 출신 지연수와 결혼했다. 두 사람은 슬하에 아들을 한명 뒀지만 2020년 이혼했다. 이후 2022년 TV조선 '우리 이혼했어요2'에 출연해 화제를 모았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com