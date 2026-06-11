[인터뷰②] 홍종찬 감독 "서이초·숙명여고 쌍둥이 사건 모티브NO! 상상력에 기반한 판타지"('참교육')

사진= 넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 홍종찬 감독이 "서이초, 숙명여고 쌍둥이 사건 모티브하지 않았다"고 말했다.

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홍종찬 감독이 11일 오후 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 작품이다.

홍종찬 감독은 서이초 교사 사망 사건, 숙명여고 쌍둥이 시험지 유출 사건 등을 떠올리게 만든 에피소드에 대해 "비슷한 류의 사건이나 케이스가 굉장히 많을 것이다. '참교육'은 상상으로 만들어진 이야기다. 그만큼 공감된 사건이나 케이스가 많이 있는 것 아닌가 싶다"며 조심스러운 반응을 보였다.

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그는 "'참교육'은 크게 보면 좋은 이야기를 하고자 하는 작품이다. 좋은 이야기를 많은 사람이 보게끔 하는 게 우리의 숙제였다. 교권국이라는 판타지 기관도 엔터테이닝한 부분을 조합해 보는 분이 조금 더 재미있게 볼 수 있게 만들었다"며 "불편한 시점을 걸러내려고 했다. 내부적으로 프로듀서나 제작진도 편집하는 과정에서 작품의 불편한 부분을 철저하게 검증해서 편집하려고 노력했다. 다만 체벌은 어떤 방식으로든 용납할 수 없다. 우리 드라마에서는 체벌이 엔터테이닝하게 재미 요소로 들어갔다고 봐줬으면 좋겠다. 좋은 작품을 어떻게든 시청자에게 재미있게 보여주고 싶어 그렇게(체벌) 풀어내려고 했고 시청자도 보면서 통쾌한 쾌감을 느꼈으면 했다"고 설명했다.

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채용택·한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '참교육'은 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했고 '정신병동에도 아침이 와요'의 이남규·김다희·문종호 작가가 극본을 썼고 '소년심판' 'Mr. 플랑크톤'의 홍종찬 감독이 연출을 맡았다. 지난 5일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com