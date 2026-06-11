[인터뷰③] 홍종찬 감독 "출연 고사한 김남길 응원해..팔방미인 김무열 너무 고마워"('참교육')

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[스포츠조선 조지영 기자] 홍종찬 감독이 "김무열은 팔방미인 같은 배우다"고 말했다.

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홍종찬 감독이 11일 오후 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출) 인터뷰에서 학교에서 벌어지는 다양한 문제들을 자신만의 방법으로 시원하게 해결하는 교권보호국 감독관 나화진 역의 김무열, 교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석 역의 이성민, 특전사 출신 교권보호국 감독관 임한림 역의 진기주, 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역의 표지훈 등과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

홍종찬 감독은 "어떤 드라마든 내 시선에서 캐릭터가 공감이 되어야 이야기가 만들어진다고 생각한다. 가해자, 피해자, 방관자 나눠지겠지만 이들의 이야기에 공감이 되어야 한다는게 내 원칙이었다"고 말문을 열었다.

특히 김무열이 연기한 나화진 캐릭터에 대한 캐스팅 논란도 솔직한 심경을 꺼냈다. 앞서 '참교육'은 제작 초반 김남길이 캐스팅됐지만 작품을 향한 논란 때문에 팬들의 반대가 이어졌고 그 결과 끝내 출연을 고사, 직접 SNS 캐스팅에 대한 이야기를 남겨 화제를 모았다. 뿐만 아니라 김남길은 이후 2024년 11월 열린 '열혈사제' 제작발표회에서도 "팬들이 불편해 한다면 안 하는 게 맞다"고 쐐기를 박았다.

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이와 관련해 홍종찬 감독은 "모든 작품은 캐스팅이 가장 중요하다. 많은 고민을 하면서 적합한 캐스팅을 찾는데 ('참교육'의 논란은)그 과정 중 일부분이었다. 그게 어떤 작품이든 문제가 있을 것이다. 김남길은 정말 좋은 배우고 항상 응원하고 있다. 다음 작품도 좋은 기회가 있다면 함께 하고 싶다. 우리는 서로를 응원하고 있다"고 밝혔다.

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우여곡절 끝에 김무열을 캐스팅한 것 역시 "김무열에게 너무 고마웠다. 배우가 가진 매력을 워낙 알고 있었다. 전작 '소년심판'을 통해 김무열이 가진 감정과 코미디, 액션 등을 목격했고 팔방미인 같은 배우라고 생각했다. 저 배우를 언젠가 잘 써먹어야겠다 싶었는데 이번에 다시 함께하게 됐다. 실제로 현장에서도 김무열에 의지를 많이 했다"고 애정을 전했다.

채용택·한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 작품이다. 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했고 '정신병동에도 아침이 와요'의 이남규·김다희·문종호 작가가 극본을 썼고 '소년심판' 'Mr. 플랑크톤'의 홍종찬 감독이 연출을 맡았다. 지난 5일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com