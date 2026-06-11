"이제 도망치고 싶다" 뱀뱀, 최악의 감정 토로에 전 세계 팬들 우려

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 갓세븐(GOT7) 멤버 뱀뱀이 의미심장한 심경 글을 남겨 팬들의 걱정을 자아내고 있다.

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뱀뱀은 11일 자신의 SNS에 영어로 장문의 글을 게재하며 최근 느끼고 있는 복잡한 심경을 털어놨다.

그는 "2024년 이후로는 아무것도 예전 같지 않았다. 시간이 지나면 괜찮아질 거라고 생각했지만, 나는 계속 도망치고만 있었다"고 고백했다.

이어 "사람들은 내가 행복하길 바란다고 말하면서도 더 많은 것을 요구하는 일을 멈추지 않았다"며 "사람들은 옳은 것마저 잘못된 것처럼 느끼게 만들었다"고 적어 눈길을 끌었다.

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특히 뱀뱀은 "집은 이제 지옥처럼 느껴진다. 미소 뒤에는 항상 고통이 있었다"며 "나는 수많은 신호를 보냈지만 아무도 그것을 보려고 하지 않았다. 이제는 되돌리기엔 너무 늦어버렸다. 나는 집이 필요하다"고 털어놔 팬들의 안타까움을 더했다.

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갑작스러운 심경 고백이 공개되자 팬들은 SNS 댓글을 통해 "무슨 일이 있든 혼자가 아니다", "충분히 쉬었으면 좋겠다", "항상 응원하고 있다" 등의 메시지를 남기며 걱정과 응원을 보내고 있다.

한편 태국 출신인 뱀뱀은 2014년 그룹 갓세븐으로 데뷔해 글로벌 팬들의 사랑을 받았다.

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이후 솔로 활동을 병행해왔으며, 지난해 헤일로코퍼레이션과 전속계약을 체결하고 새로운 출발을 알렸다.

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narusi@sportschosun.com