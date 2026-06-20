박명수, 모발 이식 수술 최초 고백 "한번 심었는데 다 빠졌다" ('하와수')

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[스포츠조선 이우주 기자] '하와수' 박명수가 모발 이식 수술을 받았다고 처음 고백했다.

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20일 유튜브 채널 '하와수'에서는 '셋만 모여도 무돋…명수와 준하를 찾아온 미존개오 정형돈!(1부)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

게스트로 출연한 정형돈에 정준하는 "우리가 무한도전을 재건하려고 그런 건 아니고 추억을 곱씹는 분들에게 우리가 좀 희망을 주고 싶다"고 말했고 박명수는 "너도 지천명이다. 그러니까 우리 같이 하자"고 섭외에 나섰다.

이에 정형돈은 정준하의 머리를 보며 "왜 이렇게 뒷머리만 길렀냐"고 화제를 돌렸고 박명수는 "원래 앞머리 나가면 뒷머리 기른다. 앞이 나가면 사람이 뒤를 기르게 되어있다. 뒤는 안 빠지니까"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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정형돈은 "형은 모내기(모발이식) 했잖아"라고 물었고 정준하는 "나는 두 번 했다. 절개, 비절개 다 했다. 내가 2005년에 했으니까 모발이식계 할아버지다"라고 밝혔다.

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그러자 정형돈은 박명수에게 "형은 오히려 많이 난 거 같다"고 말했고 박명수는 "나도 한번 심었다"고 처음으로 고백했다.

박명수의 최초 고백에 정준하는 "처음 얘기한다. 하지 말라더니"라고 놀랐고 박명수는 "이제 형돈이도 오고 다같이 할 거니까"라고 밝혔다. 이에 정준하는 "내가 머리 심은 얘기하면 짜증내고 그랬다"고 밝혔다.

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하지만 정형돈은 "명수 형은 머리 심었다는 걸 느껴본 적이 한 번도 없다"고 의아해했고 박명수는 "심었는데 다 빠졌다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com