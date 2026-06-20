김원훈, '최성곤' 오정세로 깜짝 변신…유재석도 속았다 "진짜인 줄"

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 김원훈이 영화 '와일드 씽' 속 오정세의 캐릭터 '최성곤'으로 변신해 웃음을 안겼다.

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20일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석이 숏폼 드라마 '동생이 훔친 내 여자를 다시 뺏기로 했다' 시즌2 제작에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 유재석은 OST 가수를 미리 섭외했다며 특별한 손님과의 만남을 준비했다. 잠시 후 등장한 인물은 다름 아닌 김원훈이었다.

하지만 김원훈은 평소 모습이 아니었다. 긴 스카프를 두른 채 영화 '와일드 씽'에서 오정세가 연기한 발라드 가수 최성곤 스타일을 그대로 재현하고 나타나 모두를 놀라게 했다.

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이를 본 유재석은 "나 진짜 최성곤 씨인 줄 알았다"며 "왜 이런 옷을 입고 왔냐"고 황당해해 웃음을 자아냈다.

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그러자 김원훈은 "저는 오봉식이다. 원래 평소에도 이렇게 입고 다닌다"고 능청스럽게 받아쳤다.

특히 목에 두른 스카프를 두고 질문이 쏟아지자 "목젖이 많이 튀어나온 스타일이라 가리고 다닌다"고 설명해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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김원훈의 과몰입 분장은 최근 신드롬급 인기를 얻고 있는 '최성곤 열풍'을 패러디한 것이었다.

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오정세는 영화 '와일드 씽'에서 신비주의 콘셉트의 발라드 스타 최성곤 역을 맡아 화제를 모았다. 극 중 노래 '니가 좋아'까지 실제 음원으로 발매되며 예상 밖 인기를 끌고 있다.

한편 '와일드 씽'은 한때 가요계를 주름잡았던 혼성 댄스그룹 '트라이앵글' 멤버들이 20년 만에 다시 뭉쳐 재기를 꿈꾸는 이야기를 담은 코미디 영화다. 개봉 이후 입소문을 타며 관객들의 관심을 받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com