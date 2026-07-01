“신인 아냐?” 황정음, 숯가마서 굴욕..‘43억 횡령’ 자숙 후폭풍인가

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 숯가마에서 이용객들에게 좀처럼 알아보지 못하는 뜻밖의 '인지도 굴욕'을 겪으며 웃음을 자아냈다.

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1일 유튜브 채널 '황정음'에는 '육아 탈출했다가 인지도도 탈출한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 황정음은 숯가마를 찾아 여유로운 시간을 보냈다. 현장에서 여러 이용객과 마주쳤지만, 대부분은 그가 황정음이라는 사실을 알아보지 못했다. 이용객들은 "아가씨 같다"는 반응을 보였을 뿐 그의 정체를 눈치채지 못했다.

이에 황정음은 "사람들이 날 하나도 못 알아본다. 메이크업을 안 해서 그런가. 내 목소리 들으면 아는데, 아예 모르신다"고 아쉬움을 드러냈다. 이후 한 이용객이 "얼마 전에 염색하는 거 봤다. 구독 좋아요도 했다"고 말하며 황정음을 알아봤고, 그는 "한 분 알아보셨다"며 만족스러운 미소를 지었다.

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이후 다른 이용객들은 "영화 배우세요?"라고 물었고, 잠시 뒤 "이제 기억난다. 옛날에 '지붕 뚫고 하이킥'에 나오지 않았나. 실제로 보니까 너무 신기하다. 굉장히 유명하다"고 말하며 뒤늦게 황정음을 알아봤다. 황정음은 자신의 유튜브 채널을 소개하는 한편, 함께 기념사진을 촬영하며 팬들과 소통했다.

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이어 황정음은 삼겹살을 먹으러 갔고, 제작진이 직원에게 황정음을 아는지 묻자 직원은 "신인 아니냐"고 답했다. 이에 황정음은 "이마에 이름을 쓰고 다녀야겠다. 지금 횡..아니 자숙하고 와서 그렇다. 내가 뭘 하고 다녀도 사람들이 모른다"고 농담을 건네며 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 황정음은 지난해 회삿돈 43억 원을 횡령한 혐의로 논란에 휩싸이며 자숙의 시간을 가졌다.

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jyn2011@sportschosun.com