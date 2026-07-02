[인터뷰③] '맨 끝줄 소년' 최현욱 "과거 사생활 논란 반성, 좋은 배우로 성장하겠다"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최현욱이 과거 자신의 사생활 논란과 관련해 반성의 뜻을 전하며 다시 한번 마음가짐을 다잡았다.

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최현욱은 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저도 반성을 많이 했고, 시청자 분들에게 몰입감을 줄 수 있는 배우로 성장하겠다"라고 했다.

지난달 26일 공개된 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수가 강의실 맨 끝줄 소년의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마로, 장명우 작가가 극본을, '괜찮아 사랑이야', '우리들의 블루스'의 김규태 감독이 연출을 맡았다. 최현욱은 극 중 강의실 맨 끝줄에 앉아 허문오(최민식)를 뒤흔드는 의문의 학생 이강 역을 맡았다.

최현욱은 지난해 SNS 계정 게시물 업로드와 관련해 논란에 휩싸였다. 이에 그는 "반성을 정말 많이 했고, 촬영하면서 만난 좋은 선배들도 계셔서 책임감을 가지고 임하게 됐다. 앞으로 절대 그런 일 없이 시청자 분들에게 몰입감을 드리고 싶은 마음이 크다"며 "저 역시 일을 좋아하는 마음이 점점 커지고 있다. 열심히 해서 좋은 배우로 성장하고 싶고, 사람으로서도 나아가고 싶은 마음이 크다"고 다짐했다.

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극 중 이강처럼 타인의 성공에 부러움을 느낀 경험이 있는지 묻자, 최현욱은 "저는 스스로에게 답을 찾는 편이지, 남을 깎아내리면서 답을 찾은 적이 없다. 주변 동료들이 좋은 작품을 만나 이름을 알리게 되면 축하를 해주고 싶다"며 "보통은 '어떻게 하면 더 잘할 수 있지?', '어떻게 하면 시청자 분들에게 공감을 살 수 있지?'하면서 답을 찾으려고 한다"고 답했다.

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끝으로 '맨 끝줄 소년'이 글로벌 시청자들의 사랑을 받게 되면서, 최현욱의 전작 '약한영웅 Class1'(이하 '약한영웅')도 또다시 역주행 중이다. 그는 "'약한영웅'을 3~4년 전에 찍었는데, 이렇게 계속 회자되고 있는 작품을 만나는 게 쉽지 않지 않나. 당시 (박)지훈이 형과 (홍)경이 형과 열정과 패기를 갖고 치열하게 찍었던 작품인데, 이렇게 잘 될 줄 몰랐다. 요즘 하는 일이 있고, 바빠서 자주 연락하지 못하지만 그래도 서로 다르면서도 비슷한 부분이 있다. 저희 다 연기를 좋아하기 때문에 별 이야기를 나누지 않더라도 느껴지는 게 있다. 그런 변함없는 마음가짐을 통해 정말 감사한 마음을 느끼고 있고, 이 일을 하고 있다는 게 저에게 큰 행운인 것 같다"고 애정을 드러냈다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com