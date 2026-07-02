'0골 0도움' 손흥민 형편없었다...日 매체 소신 분석 "기대에 미치지 못한 슈퍼스타"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 남아공 마세코의 선제골이 터지자 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김대식 기자]한 일본 매체가 손흥민이 2026년 북중미월드컵에서 부진한 선수 중 한 명이었다고 꼬집었다.

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일본 매체 풋볼 채널은 2일 '형편없었다. 북중미월드컵, 기대에 미치지 못한 스타 선수들'이라는 제목으로 손흥민을 소환했다.

매체는 '대한민국 대표팀은 아쉬움을 안은 채 멕시코 몬테레이를 떠났다. 두말할 필요 없는 팀의 에이스 손흥민 역시 이번 대회에서 기대에 미치지 못한 결과를 남긴 선수 가운데 한 명이었다'고 혹평했다.

이어 '33세의 공격수인 손흥민에게 이번 월드컵은 현역으로 뛰는 마지막 월드컵이 될 가능성도 있는 매우 중요한 대회였다. 그만큼 각오도 누구보다 강했을 것이지만, 이번 대회에서 그는 경기장 안팎에서 모두 거센 비판에 직면했다'고 냉혹하게 바라봤다.

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매체는 '경기장 밖에서는 지난달 공개된 대한민국 대표팀 훈련 영상이 큰 논란으로 번졌다. 해당 영상에는 한 언론 관계자가 손흥민을 비꼬는 듯 '군대도 안 갔다 온 놈'이라고 말하는 장면이 담겨 있었고, 이 발언은 큰 논쟁을 불러일으켰다'며 손흥민을 두고 벌어진 논란을 먼저 조명했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 이강인에 이야기를 하는 손흥민의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

풋볼 채널은 이러한 논란을 떠나서 봐도 손흥민의 대회 경기력이 좋지 못했다고 분석했다. 매체는 '정작 경기장 안에서도 기대에 미치지 못하는 모습을 보였다. 조별리그 1차전 체코전에서는 선발 출전해 약 69분을 뛰었지만, 유효슈팅은 단 한 차례에 그쳤다. 손흥민 대신 교체 투입된 오현규가 결승골을 터뜨리면서 대한민국은 2대1 승리를 거뒀다'고 평가했다.

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이어 '2차전 멕시코전에서도 선발 출전했지만 약 57분 동안 뛰는 동안 슈팅을 단 한 번도 기록하지 못했다. 3차전 남아프리카공화국전에서는 벤치에서 경기를 시작했다. 최전방에서 공격의 기점 역할을 해내지 못했고, 자신의 장기인 슈팅도 침묵했다. 결국 손흥민은 조별리그 3경기를 모두 치르는 동안 단 한 골도 넣지 못한 채 대회를 마감했다'며 손흥민의 부진을 언급했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 워밍업을 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

다만 풋볼 채널은 홍명보 감독의 시스템이 손흥민의 장점을 제대로 활용하지 못했다는 점도 언급했다. 매체는 '팀 전체적으로도 아시아 최고 수준의 공격수인 손흥민에게 충분한 기회와 공간을 만들어주지 못했고, 그의 뛰어난 득점력과 스피드를 최대한 활용하지 못했다는 점은 크게 반성해야 할 부분으로 남았다. 대한민국 대표팀은 결국 A조 3위로 조별리그를 마쳤고, 다른 조의 결과에 따라 아쉽게도 조별리그에서 탈락했다'고 했다.

한편 손흥민은 대회가 끝난 후 개인 SNS를 통해 "지금 이렇게 말로 다 표현하기보다 대한민국 국민 여러분과 축구 팬분들의 마음을 돌릴 수 있도록 저는 다시 제 자리에서 최선을 다하겠다. 다시 여러분께 즐거움을 드릴 수 있도록 죽기 살기로 달려보겠다. 팬분들과 했던 약속은 절대 잊지 않았다. 팬분들이 저를 찾으실 때까지, 저를 필요로 하실 때까지 제 모든 것을 쏟아부어 다시 잘 준비해 보겠다"며 앞으로도 국가대표로서 열정을 불태우겠다고 약속했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com