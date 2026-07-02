‘싱글맘’ 조민아 “전남편 빚 갚으려 요구르트 아줌마 일도 도전, 일요일도 못 쉬어”

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 쥬얼리 출신 조민아가 빚 청산을 위해 요구르트 배송 일에 도전하는가 하면, 일요일도 쉬지 않고 일했다고 밝혔다.

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1일 '개과천선 서인영' 유튜브 채널에는 서인영이 조민아를 만난 영상이 공개됐다.

조민아는 카메라를 향해 "쥬얼리 조민아이자 현 보험왕 조하랑"이라고 인사했다. 이어 제작진은 보험 일을 시작하게 된 계기를 물었고, 조민아는 "원래는 요구르트 아줌마를 하려고 했다. 한 부모 가정을 지원해 준다는 광고를 봤기 때문"이라고 설명했다.

이어 "요구르트 배송을 보통 아침에 해서, 아침에 배송을 하고 집에 왔는데 아들이 신발장에 기어 나와 울고 있더라. 내가 없을 때 깬 거라 너무 미안했다. 그래서 하루 일하고 못 하겠다고 말을 했고, 구직 사이트에 이력서를 올렸더니 현 회사에서 연락이 왔다"라고 덧붙였다.

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조민아는 "현 회사에서 월 300만 원은 벌 수 있다고 했지만, 저는 그걸로는 부족하다고 판단했다. 아주 어린 시절부터 아버지의 빚을 오래 갚아왔고, 결혼 후에는 전 남편이 제 집을 담보로 대출을 받으면서 이혼 이후 그 빚까지 떠안게 됐다. 눈 뜨는 순간부터 잠들기 직전까지 일했고, 일요일에도 쉬지 않고 일했다"고 설명했다.

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현재 조민아는 22번이나 보험왕에 올라 억대 연봉을 받고 있다며 뿌듯함을 드러냈다.

한편 조민아는 2002년 쥬얼리로 데뷔했으며 2006년 팀을 탈퇴했다. 2020년 6세 연상의 비연예인 남성과 결혼했지만 2022년 이혼, 홀로 아들을 양육 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com