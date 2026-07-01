서인영 "조민아만 결혼식 안 부른 이유? 미성숙했다"…묵은 오해 눈물로 풀었다

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 쥬얼리 출신 서인영과 조민아가 오랜 시간 쌓였던 오해를 풀며 눈물을 보였다. 특히 서인영의 결혼식을 둘러싼 갈등의 전말을 처음으로 공개해 관심을 모았다.

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1일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영이 결혼식에 조민아만 안부른 이유 (+조민아 집 최초공개, 아들 강호)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 서인영은 조민아의 집을 처음 방문해 아들 강호를 만나고, 함께 식사하며 그동안 하지 못했던 속마음을 털어놨다.

두 사람은 가장 먼저 과거 불화설에 대해 입을 열었다. 서인영은 "우리가 화해했지"라며 먼저 웃어 보였고, 조민아 역시 "했다"고 답하며 현재는 관계를 회복했다고 밝혔다.

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대화는 자연스럽게 서인영의 결혼식 이야기로 이어졌다.

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조민아는 "사람들은 내가 결혼식에 안 간 걸 두고 여러 이야기를 했지만 사실 어디서 하는지도 몰랐다"며 "기자들에게도 '왜 안 갔냐'는 연락이 오고, DM도 엄청 왔다. 나는 정말 장소를 몰라서 못 간 것"이라고 당시를 떠올렸다.

이어 "나한테 필요했던 건 사과가 아니라 이유였다. '왜 나한테만 말해줄 수 없었을까'가 너무 궁금했다. 너무 사랑하는 친구였기 때문"이라며 서운했던 마음을 솔직하게 털어놨다.

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서인영도 당시를 돌아보며 자신의 미숙함을 인정했다.

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그는 "그때는 엄마가 돌아가신 뒤 정신적으로 너무 힘들었다. 그 결혼이라도 붙잡고 행복하게 살고 싶었는데 민아가 서운하다고 하니까 '왜 너는 맨날 서운한 것만 생각하니'라고 말해버렸다"고 회상했다.

이어 "내 상황을 설명할 여유도 없었고, 그냥 모든 게 벅찼다. 지금 생각하면 민아 마음을 조금만 헤아려줬으면 되는 일이었는데 왜 그랬는지 모르겠다"며 "미성숙했던 것 같다. 미안하다"고 진심 어린 사과를 전했다.

조민아 역시 자신도 오해가 있었다고 털어놨다.

그는 "결혼식 전날 인형이(서인영) 어머니가 꿈에 나오셨다. 하얀 얼굴에 분홍 립스틱을 바르고 계속 우셨다"며 "그 꿈 때문에 걱정이 앞섰고 축하만 해주지 못했다. 지금 생각하면 나도 너무 현실적으로 접근했던 것 같다"고 말했다.

이어 "인형이는 축하만 받고 싶었을 텐데 내가 너무 속이 좁았다. 나 역시 미성숙했다"고 고백했다.

조민아는 또 서인영과의 관계에 대해 "한 번도 멤버라고 생각한 적이 없다. 항상 친구라고 생각했다"며 "좋은 말을 하는 사람보다 좋은 사람이 되고 싶었다. 그런데 내가 좋아하는 만큼 상대도 표현해주길 기대했던 게 결국 나를 상처 입힌 것 같다"고 담담히 말했다.

서인영 역시 "이제는 늦게나마 손을 내밀었는데 받아줘서 고맙다. 어차피 둘 다 이혼도 겪었으니 앞으로는 평생 재미있게, 서로 의지하면서 살자"고 말했고, 두 사람은 "사랑한다"며 서로를 꼭 안아 훈훈함을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com