"견디다 졸도할 수도" 박정수, '정경호父' ♥정을영과 '충격 궁합' [종합]

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박정수가 사실혼 관계를 이어오고 있는 정을영 PD와의 궁합을 점검하며 25년 사랑의 비결과 속마음을 털어놨다.

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1일 박정수의 유튜브 채널에는 '합은 좋은데 좀 떨어지세요. 박성준도 놀란 박정수♥정을영 반전 궁합'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 박정수는 역술가 박성준을 만나 사주 상담을 받았다.

박정수는 "저희 영감이랑 끝까지 살긴 살겠어요, 선생님?"이라고 물었고, 박성준은 "남편분과도 마음의 합이 있긴 있습니다. 하지만 결이 다른 분이긴 하시거든요"라고 풀이했다.

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이어 박정수는 "그분이 왜 이렇게 삐져요? 그리고 걸핏하면 뛰쳐나가요. 왜 집을? 제가 그렇게 못살게 집을 뛰쳐나가게 하는 여자에요?"라고 물었다. 이에 박성준은 "자기만의 기준도 강하시고 통제나 억압을 싫어한다. 약간 시니컬하고 냉소적인 면도 있다"며 "아내분으로부터 잔소리를 들을 수 있는 환경을 자주 만드는 에너지를 가지고 있다"고 설명했다.

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또 "박정수 선생님의 남편 자리에는 내가 약간 견뎌야 되는 남자가 들어와 있다"고 말했고, 박정수는 "나 견디지 못하겠는데"라며 웃음을 터뜨렸다. 이에 박성준은 "기본적으로 잘 참고 견디고 버티다가 끝내 폭발하는 경향은 있지만, 그래도 견디니까 두 분이 인연을 유지하고 살 수 있다"고 전했다.

이어 박성준은 "밖으로 돌 수 있는 공간이 여기 있으니까 두분을 돈독하게 만드는데 압구정 작업실이 기여하고 있다"고 설명했다.

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박성준은 정을영 PD에 대해 "집안에 누가 들어와도 밖으로 나가고 싶은 에너지가 많은 분"이라며 "가끔 나가게 하는 것도 두 분의 관계를 돈독하게 할 수 있다. 관심을 끊으면 들어오고, 관심을 가지면 또 나간다"고 조언했다. 이를 들은 박정수는 "늘 구박을 해야겠구나"라고 너스레를 떨었고, 박성준은 "관심의 양을 적정하게 지키는 것이 중요하다"고 덧붙였다.

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박정수는 정을영 PD와 25년간 이어온 관계를 떠올리며 "옛날엔 내가 너무 그 사람을 사랑했으니까 늘 헌신적이었다. 어디 가다가도 그 사람이 좋아할 만한 걸 보면 사다 주고, 어미새 먹이듯 챙겼다"고 회상했다. 이어 "25년이라는 세월이 있다 보니 미운 정, 고운 정이 생겼다. 당신은 건강하기만 하고 내 옆에만 있어 주면 된다"고 애틋한 마음을 전했다.

박성준은 박정수에 대해 "약간 칼자루를 많이 쥐고 계신 것 같다. 보일 때는 다 그 칼로 내쳐야 되는 에너지를 가지고 있기 때문에 말의 선을 조금만 낮추시면 더 좋을 것 같다"고 조언했다. 이에 박정수는 "죄송합니다. 저희 남편은 오죽하겠습니까? 저도 제 자신이 밉습니다"라며 미안한 마음을 드러냈다.

특히 박성준은 "남편분은 상처를 잘 받지 않는 것 같지만 한 번 상처를 받으면 각인되는 스타일이다. 긁힌 기억을 오래 간직하고 살아간다"며 "박정수 님은 견디고 살아가시는 분이다. 마음으로 견디고 몸으로 견디다가 결국 졸도할 수 있다"고 말해 충격을 안겼다. 그러면서 "두 분은 적정한 거리감을 유지하는 관계가 오히려 더 좋을 수 있을 것 같다"고 조언했다.

끝으로 박성준은 "두 분은 마음자리의 합도 있고 상생하는 인연이다. 인연의 강도와 합이 있기 때문에 밖으로 돌더라도 다시 돌아올 수 있고, 서로 참고 견딜 수 있는 좋은 궁합"이라고 분석했다.

마지막으로 박정수가 "저 늙어서 외롭지 않겠죠?"라고 묻자, 박성준은 "그럴 일은 없을 것 같다. 다만 상처를 오래 가슴에 품고 살아가는 스타일이라 마음의 응어리가 남을 수 있다"고 전했다.

한편 박정수는 1972년 MBC 공채 탤런트 5기로 데뷔했다. 1975년 사업가와 결혼했지만 두 자녀를 두고 합의 이혼했다. 이후 2009년부터 배우 정경호의 부친 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있다.

jyn2011@sportschosun.com