트루디♥이대은, 결국 눈물 터졌다 "눈뜨면 짜증 vs 말투가 상처" 정면충돌

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[스포츠조선 정유나 기자] 트루디·이대은 부부가 육아와 일상 속 쌓여온 감정 차이를 두고 결국 눈물까지 터뜨리며 격한 부부 갈등을 드러냈다.

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최근 유튜브 채널 '금똥이네'에는 '크게 싸웠습니다... 부부 위기 극복을 위한 강제 화해의 시간'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

트루디와 이대은은 제작진과의 회의에서 서로에게 쌓인 감정을 솔직하게 털어놨다. 트루디는 육아와 집안일로 인한 스트레스를 언급하며 "너무 상처고 스트레스 받는다"고 눈물을 보였고, "남편의 말투나 말로 상처를 받고 있다"고 밝혔다. 이에 이대은은 "상처가 안 된다"고 맞대응했다.

이어 이대은은 "오는 말이 항상 곱지가 않다. 그러니까 가는 말이 곱지가 않은 거다"라고 말했다. 트루디가 "옛날에는 고왔다"고 하자 이대은은 "그때는, 연애 시절에는 단 한번도 싸우지 않았다. 지금은 눈 뜨면 짜증부터 낸다"고 토로했다.

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트루디는 "체력이 없으니까"라고 항변했지만, 이대은은 "근데 나보고 뭐 어떡하라고. 얼마나 더 잘해줘야 하느냐. 힘들면 힘든거지 왜 짜증을 내는건지 모르겠다"고 말하며 아내의 요구에 대한 부담감을 드러냈다.

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두 사람은 아들 출산 이후 갈등이 잦아지고 있다고. 트루디는 "제가 점점 남편에게 바라는 게 많아진다. '말을 예쁘게 해야지 왜 저렇게 하지?' 싶더라. '고생했어' 이렇게 말해주길 바라고 있는거다. 원래 못하는 남편에게"라고 서운함을 전했다.

이대은은 "다른 남편들에 비해 제가 집에 많이 있지 않느냐. 그러면 일주일에 4번 정도 점심, 저녁을 같이 먹는다. 남들은 주말에 한두번 같이 밥 먹을거 아니냐. 저희는 일주일에 4~5일을 같이 나가서 먹는다. 그런데도 집에 와서까지도 옆에 붙어서 같이 티비를 봐야하고, 옆에 있으라고 한다. 그게 뭐냐"고 불만을 토로했다.

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이에 트루디는 "제 소원이 아기랑 다 같이 누워 가지고 뭘 하고 같이 육아하고 하는 건데 남편이 진짜 게임만 하니까 이게 너무 스트레스 받는거다. 밥 먹고 이런건 중요하지 않다. 일상이 중요하다"라고 강조했다.

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이들은 끝내 입장 차이를 좁히지 못했다. 이후 두 사람은 갈등을 풀기 위해 '일상을 벗어난 데이트'에 나섰다. 두 사람은 PC방 게임부터 축구, 미션 게임까지 함께하며 화해 분위기를 만들어갔다.

한편 트루디와 이대은은 2021년 결혼했으며, 지난해 11월 득남했다.

jyn2011@sportschosun.com