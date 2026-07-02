배윤정, ♥11살 연하 남편 친구들 잡도리…"혼냈더니 제수씨 라고 못 불러"

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[스포츠조선 이지현 기자] 안무가 배윤정이 11살 연하 남편과의 결혼 비하인드부터 남편 친구들을 혼냈던 일화까지 공개하며 특유의 화끈한 입담을 뽐냈다.

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1일 탁재훈의 유튜브 채널에 출연한 배윤정은 남편과의 나이 차이에 대한 이야기를 꺼냈다. 그는 "살다 보면 나이 차이는 전혀 못 느낀다"고 웃으며 결혼 생활을 전했다.

탁재훈은 "남편 친구들을 소개받는 자리가 있었을 것 아니냐"고 물었고, 배윤정은 "초반에 한두 명 만나보고는 절대 안 나갔다"고 털어놨다. 이어 "분위기가 다들 혼나는 분위기였다. 나도 불편하고 그들도 불편했다"고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.

특히 그는 실제로 남편 친구들을 혼낸 적도 있다고 밝혀 모두를 폭소케 했다. 배윤정은 "결혼했으면 술자리도 눈치껏 빨리 끝내고 보내줘야 하는데 너무 늦게까지 붙잡고 있더라"며 "'이 새끼들 빨리 안 들어가!' 이런 식으로 이야기했다"고 당시 상황을 재연했다. 이에 탁재훈은 "제수씨라고도 못 부르겠다"고 너스레를 떨어 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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배윤정은 시부모와의 첫 만남에 대해서도 언급했다. 그는 "시부모님은 처음에는 많이 놀라셨던 것 같다"며 "TV도 없던 집안이라 안무가라는 직업 자체를 잘 모르셨고, 어머니는 40년 동안 교사 생활을 하셨다"고 회상했다.

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하지만 "나와 남편이 대화하는 모습을 보신 뒤 '내가 말릴 일이 아니구나'라고 생각하셨다고 들었다"고 전하며 결혼을 허락받게 된 배경도 공개했다.

한편 배윤정은 2020년 11살 연하 축구 코치와 결혼했으며 슬하에 아들을 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com