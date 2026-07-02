배윤정, 700만 뷰 '욕설 영상' 논란 사과.."무의식중에 한 듯, 반성한다"

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[스포츠조선 이게은기자] 안무가 배윤정이 아이오아이(I.O.I) 콘서트에서 불거진 욕설 논란에 대해 사과했다.

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1일 '노빠구탁재훈' 유튜브 채널에는 '배윤정, 히트곡 댄스 제조기이자 걸그룹 울리기 전문가'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 탁재훈은 배윤정에게 "논란이 된 영상이 있다. 조회수가 700만이 나온 쇼츠가 있다"라고 말했고 배윤정은 곧바로 아이오아이 콘서트 현장에서 찍힌 영상이라고 답했다. 배윤정은 아이오아이의 대표곡 '픽미' 안무를 탄생 시킨 장본인으로, 영상 속 그는 카메라가 갑자기 자신을 비추자 비속어를 내뱉은 후 '픽미' 안무를 소화해 화제를 모았다.

탁재훈은 "콘서트에서 갑자기 춤을 시키니까 'XX'이라고 욕을 하며 일어났다"라고 말했고 배윤정은 "설마 내가 카메라가 있는데 그렇게 얘기를 했을까요? 저는 절대 그렇게 안 했다고 생각한다"라며 당황했다. 하지만 탁재훈이 "춤 하나 때문에 조회수 700만이 나올 리 없다"라고 말하자, 배윤정은 "영상을 아무리 봐도 그렇게 얘기를 하고 일어난 것 같더라. 무의식중에 했나 보다. 제가 진짜 반성해야 하는 것 같다"라고 고개를 숙였다.

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joyjoy90@sportschosun.com