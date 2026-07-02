'윤현민과 결별' 백진희 "맞춰줬더니 다 떠나가..멍청했다" 연애 스타일 고백

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 백진희가 연애 스타일을 공개했다.

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1일 유튜브 채널 '지니이즈백'에는 '"간질간질 하당~" 연애 초반 설레는 상황 이상형 월드컵. 백진희의 최고 심쿵 모먼트는?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 백진희는 '연애 초반 설레는 상황 이상형 월드컵'을 시작하며 "설레고 싶다"며 기대감을 드러냈다.

백진희는 ''너 생각 났어'라며 사진이나 노래를 보내줄 때 vs 영화 보다가 팔걸이에 손 올렸는데 손이 살짝 닿을 때'라는 질문이 나오자 "옛날 생각난다"며 미소를 지었다. 그러면서 "손이 살짝 스치는 게 설레는 것 같다"며 "그립다"고 털어놨다.

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이어 '단둘이 있을 때 갑자기 조용해지고 묘한 긴장감이 흐를 때 vs 맛있는 거 먹고 '너 생각 났어'라고 말해줄 때' 중에서는 "(연애를) 너무 오래 쉬었나. 둘 다 별로 안 설렌다"고 솔직하게 답했다.

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또 '무심코 머리카락이나 손을 스치듯 만져줄 때 vs 무심코 내 이름을 부드럽게 불러줄 때'를 두고는 "두 개 다 같이 해주면 안 되냐. 생각만 해도 너무 설렌다"며 "과거를 돌이켜 보면 무심코 머리카락이나 손을 스치듯 만져줄 때가 좋은 거 같다. 날 좋아한다는 게 느껴지는 거 같다"고 말했다.

'약간 질투하는 듯한 말투 들을 때 vs 몰래 찍은 내 사진을 귀엽다고 보내줄 때' 중에서는 전자를 선택했다. 백진희는 "몰래 찍은 내 사진은 별로다. 안 귀여울 수도 있지 않냐"며 "질투하는 듯한 말투를 들을 때가 더 좋다. '나를 좋아하는구나'라고 확인할 수 있지 않냐. 그리고 질투 안 나더라도 질투해 줘야지"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 자신의 연애 스타일에 대해 "상대가 질투 나게 하는 행동을 잘 안 한다. 연애를 시작하면 되게 맞춰주는 스타일이다. 그래서 다 떠나가더라"고 털어놨다. 그러면서 "밀당이 어렵다. 다 잘해주고 맞춰준다. 멍청했다"고 자책했다.

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이상형 월드컵을 마친 백진희는 "나도 설레고 싶으니까 엄청 고민하게 된다. 옛 생각도 나는 거 같다"고 소감을 전했다.

한편 백진희는 배우 윤현민과 2016년부터 공개 열애를 해왔으나 2023년 결별 소식을 전했다.