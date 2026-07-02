사유리, 子에 스페인어 과외까지 시키는 교육열 "9개국어 하고 싶다고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 사유리가 젠의 언어 교육 비결을 밝혔다.

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2일 유튜브 채널 '사유리 임미다'에서는 '13개국 언어가 가능하다고?! 언어 마스터가 알려주는 언어 공부법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

사유리는 방 안에서 스페인어 공부를 하는 젠의 모습을 처음으로 지켜봤다. 젠은 선생님과 능숙하게 스페인어로 대화하며 빙고 게임을 하는 등 재미있게 스페인어를 배우는 모습. 선생님은 다양한 도구를 사용하며 열심히 젠을 몸으로 놀아줬다.

사유리는 "젠이 어떻게 수업하는지 못 봤다. 이런 거라고 예상한 게 항상 밖에서 프로레슬링 소리가 난다. 일본원숭이가 지나가는 소리가 들린다"며 "젠이 스페인어가 재밌다는 개념만 느끼면 된다. 선생님이 온다고 하면 너무 좋아한다. 오기 전날부터 기다리고 있다"고 밝혔다.

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젠이 스페인어를 공부한지는 3개월이 됐다고. 젠의 스페인어 선생님은 무려 9개국어가 가능한 언어 능력자. 사유리는 "젠이 선생님 만나고 나서 변화가 있다. 선생님이 다양한 언어를 할 수 있으니까 '(선생님은) 8개국어를 할 수 있는 거 아니야?' 하니까 자기는 9개국어를 하고 싶다더라. 선생님이 너무 멋있고 롤모델이라 생각한 거 같다. 포르투갈어까지 하겠다고 난리 치는 거다. 선생님 책임지시라"라고 밝혔다.

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이어 "그리고 젠이 '세상에서 가장 어려운 말이 뭐야?' 해서 아랍어라 했더니 아랍어도 배우고 있다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

다양한 언어를 구사하는 장점에 대해 선생님은 "저는 화를 잘 안 낸다. 여러 문화를 이해하다 보니까 이런 사람도 있고 저런 사람도 있다고 수용이 되는 거 같아 쉽게 화가 나지 않는다"고 밝혔다.

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이에 사유리는 "언어를 배우는 게 시간이 아깝다고 하는 사람이 있다. 저는 그게 아깝다고 느끼는 게 완벽하게 일본어로 번역해도 한국 문화를 알 수 없다. 한국에서만 있는, 우러나오는 말이나 단어, 한이 있지 않냐. 그거까지 일본어로 전달되지 않는다"며 "그 국민의 감정부터 모든 걸 배울 수 있어서 언어 배우는 건 너무 잘했다고 생각하고 그 나라를 존경하는 의미라 생각한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com