'가족관계증명서' 박세영 "출산 후 첫 복귀, ♥곽정욱도 응원"

MBC 일일드라마 '가족관계증명서' 제작발표회가 2일 오후 서울 상암동 MBC에서 열렸다. 배우 박세영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.2/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 박세영이 결혼, 임신, 출산 이후 복귀한 소감을 밝혔다.

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박세영은 2일 서울 마포 상암 MBC 사옥 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 일일드라마 '가족관계증명서' 제작발표회에서 "엄마로 1년 있다가 배우로 해보고 싶었다"라며 "가족들이 많이 응원해 주고 있다"라고 했다.

'가족관계증명서'는 태어난 순간부터 한 가정을 망가뜨린 존재로 낙인 찍힌 한 아이와 세상의 날 선 편견과 가혹한 운명에 정면으로 맞서며 스스로의 삶을 되찾아 가는 한 여자의 생존기를 그린 드라마다.

박세영은 극 중 한국화를 전공한 예비 작가 나지니 역을 맡아 극을 이끈다. 세계인이 공감할 수 있는 K-애니메이션 제작을 꿈꾸는 인물로, 화려한 환경 속에서도 쉽게 드러내지 못한 상처를 품고 살아가는 캐릭터다.박세영은 "자신이 선택하지 않은 것으로 편견을 받는 인물이다. 그러면 갇혀 살만도 한데, 자신의 힘으로 나와 새롭게 자신의 삶을 설계하는 인물"이라고 캐릭터를 소개했다.

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이어 "대본을 신중하게 봤다. 나지니라는 인물이 마음에 많이 남더라. 상황과 편견 안에서 숨어서 사는 게 아니고, 나 자신에 대해 집중하고 새롭게 설계해서 나로 살고 싶다는 인물이 되게 와닿았다. 인물 안에서 표현해보고 싶다는 마음이 강하게 느껴졌다"라고 했다.

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무엇보다 2013년 드라마 '학교 2013'을 통해 인연을 맺은 곽정욱과 2022년 결혼했으며, 지난해 첫 딸을 품에 안은 이후 복귀작이라 눈길을 끈다.

박세영은 "오랜만에 공식석상에 서게 돼서 긴장이 된다"라며 "임신과 출산을 하면서 아이에게 집중하고 함께하는 시간이 있었다. 1년 정도 공백이 있었다. 엄마로 있다가, 배우로 일을 해보고 싶다고 했다. 가족들이 많이 응원해 주고, 육아도 도와주고 있다. 저도 촬영 중간중간 육아를 돕고 있다"라고 복귀 소감을 밝혔다.

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MBC 새 일일드라마 '가족관계증명서'는 '첫 번째 남자' 후속으로 오는 7월 6일(월) 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com