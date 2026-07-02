[인터뷰①] '맨 끝줄 소년' 최민식 "최현욱 연기에 깜짝, '나도 어릴 때 저정도 했나' 싶어"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최민식이 '맨 끝줄 소년'에서 함께 호흡을 맞춘 후배 최현욱을 향해 극찬을 보냈다.

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최민식은 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "최현욱을 보면서 '아 내가 저 나이에 저 정도 연기를 했었나'하는 생각이 들었다"라고 했다.

지난달 26일 공개된 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수가 강의실 맨 끝줄 소년의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마로, 장명우 작가가 극본을, '괜찮아 사랑이야', '우리들의 블루스'의 김규태 감독이 연출을 맡았다.

최민식은 열등감과 패배감에 갇힌 괴팍한 국문학과 교수 허문오 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 그는 최현욱과의 호흡에 대해 "감독님이 이 친구가 '그놈은 흑염룡'이란 드라마에 나왔는데, 오디션 보러 올 거니까 잘 보라고 하더라. 오디션 볼 때 짧은 대사 몇 마디로 어떻게 판단할까 싶었다. 또 현장에서 최현욱이 말을 굉장히 느릿느릿하게 하고 영감님처럼 웅얼웅얼하는데, 만약 이 친구가 맨 뒷줄에 앉아서 저런 눈빛으로 날 바라보면 괜찮을 것 같았다"고 말했다.

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그러면서 "막상 촬영을 끝내놓고 나니 깜짝 놀랐다. '아 나는 최현욱의 연기만 쫓아가면 되겠구나' 싶었다. 이번 드라마에서는 리시브를 잘하려고 했다. 극 중에서 허문오가 이강이 짜놓은 프레임에 말려들어간 것처럼, 최현욱의 연기에 적극적으로 반응하면 되겠구나 싶었다. 제가 굳이 애써서 뭘 하려고 하지 않았다. 모처럼 젊은 친구이고, 아직 20대 밖에 안되지 않았나. 최현욱을 보면서 '아 내가 저 나이에 저렇게 연기했었나' 싶더라. 이번에 '맨 끝줄 소년' 같은 드라마도 했으니까, 앞으로 차근차근 더 다양한 작품의 캐릭터를 맡아봤으면 좋겠다"고 애정 어린 조언을 전했다.

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같은 날 최현욱은 취재진과의 인터뷰에서 "최민식 선배에게 식사 한 번 대접할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠다"고 바람을 내비친 바 있다. 이를 들은 최민식은 "이상한 놈이다(웃음). 제가 못 사게 한 것도 아닌데, 오늘 사라고 하면 되겠다"고 말하며 해맑게 웃었다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com