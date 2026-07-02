'가족관계증명서' 박세영 "이렇게 아름다운 한고은, 내 엄마 역할이라고?"

MBC 일일드라마 '가족관계증명서' 제작발표회가 2일 오후 서울 상암동 MBC에서 열렸다. 배우 한고은과 박세영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.2/

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[스포츠조선 정빛 기자] 박세영과 한고은이 '모녀 호흡'을 자랑했다.

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박세영은 2일 서울 마포 상암 MBC 사옥 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 일일드라마 '가족관계증명서' 제작발표회에서 "이렇게 아름다운 한고은이 내 엄마 역할일리 없다고 생각했따"라고 했다.

'가족관계증명서'는 태어난 순간부터 한 가정을 망가뜨린 존재로 낙인 찍힌 한 아이와 세상의 날 선 편견과 가혹한 운명에 정면으로 맞서며 스스로의 삶을 되찾아 가는 한 여자의 생존기를 그린 드라마다.

박세영은 극 중 한국화를 전공한 예비 작가 나지니 역을 맡아 극을 이끈다. 세계인이 공감할 수 있는 K-애니메이션 제작을 꿈꾸는 인물로, 화려한 환경 속에서도 쉽게 드러내지 못한 상처를 품고 살아가는 캐릭터다.

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한고은은 한때 대한민국 클래식계를 주름잡았던 국립교향악단 첼리스트이자 나지니의 엄마 나세리 역으로 나온다.

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두 사람의 모녀 호흡에 관심이 모인다. 한고은은 "눈만 마주쳐도 눈물이 날 것 같고 그랬다. 제가 진짜 엄마는 아니지만, 엄마라면 이런 느낌이구나라는 생각이 들만큼 아련한 딸의 느낌이 들었다"라고 했다.

그러자 박세영은 "이렇게 예쁘고 아름다운 여인이 엄마일 수 없다고 생각했다. 너무 긴장한 채로 촬영장에 들어갔는데, 어떠한 생각도 없이 마음이 동하는 것을 느꼈다. 제가 눈물이 없는데, 이상하게도 촬영할 때마다 눈물이 나더라. 엄마와 신이 있을 때 확 와닿는 게 있는 것 같다"고 거들었다. 이에 한고은도 "아마 엄마가 된 지 얼마 안 돼서 더 그럴 수도 있다"고 덧붙였다.

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MBC 새 일일드라마 '가족관계증명서'는 '첫 번째 남자' 후속으로 오는 7월 6일(월) 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com